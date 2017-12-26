CHP İstanbul Emek Bürosu’ndan ‘Taşeron işçi’ çıkışı

CHP İstanbul Emek Bürosu Sorumlusu ve İl Başkan Yardımcısı İsmail Polat, milyonların yıllardır umutla beklediği taşeron işçilere kadro konusunu da kapsayan son KHK ile basın açıklaması yaptı.

Basın toplantısına CHP İl Sekreteri Hakkı Sağlam ve CHP İl Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yıldırım da katıldı.

Taşeron işçilere kadro verilmesini süreciyle ilgili olarak tespit ettikleri eksiklikleri 9 maddeyle özetleyen Polat “Kamuda çalışan taşeron işçilere kadro verilmesinde, CHP’nin yıllardan bu yana sürdürdüğü mücadelenin büyük etkisi vardır. Bu düzenleme yapılırken, ne işçiler, ne konfederasyonlar, ne sendikalar, ne de taşeron işçi dernekleri dinlenmemiştir. Sorunun doğrudan tarafları dikkate alınmamış, kapının arkasında bırakılmışlardır.



CHP olarak bizim ve sendikaların ortak talebi ayrımsız şartsız kadro verilmesiydi. Ancak bu talep karşılanmadığı gibi, işçiler arasında ayrım yapılmıştır. Bazı kurumlardaki taşeron işçilere kadro hakkı verilirken bazılarına verilmemiştir. 26 özel bütçeli kuruluş ve 26 Kamu İktisadi Teşebbüsü dışarıda bırakılmıştır. Bu ayrımın mantıklı hiçbir izahı yoktur. Kadroya alınacak işçilere yönelik ayrımcılık sürecek. İşçiler alındıkları kurumdaki toplu sözleşmeden yararlanamayacaklar. Aynı işi yapanlar arasında ücret ve hak farkları olacak. Bu durum işçiler arasında büyük yarılmalara, sosyal çatışmalara zemin hazırlayacak. Yerel yönetimlerde çalışan yüz binlerce taşeron işçisi kadro kapsamı dışında bırakılmıştır. Yalnızca bir şirketten başka bir şirkete geçeceklerdir” dedi.