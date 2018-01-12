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13.01.2018 02:05

CHP İstanbul 36. Olağan İl Kongresi programı

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CHP İstanbul 36. Olağan İl Kongresi programı
CHP İstanbul 36. Olağan İl Kongresi, 13 Ocak 2018 Cumartesi saat 10.00’da Kadıköy Bostancı Gösteri Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul İl Kongresi’ne katılarak saat 11.00’de konuşma yapacak. Kongrede gerçekleştirilecek seçimde 654 il delegesi sandık başına gidecek ve en yüksek oyu alan aday CHP İstanbul İl Başkanı olacak.

Kongre programı:

1. Açılış
2. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı
3. Kongre Başkanlık Kurulu Seçimi
4. İl Başkanı’nın açılış konuşması
5. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun konuşması
6. Kongre komisyonlarının oluşturulması
7. Çalışma ve hesap raporlarının okunması
8. Seçimler

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