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23.01.2018 04:30

CHP İl Başkanı Yücel'den Ankara ziyareti

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CHP İl Başkanı Yücel'den Ankara ziyareti
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, il başkanı seçildikten sonra CHP Genel Merkezi'ne ilk ziyaretini gerçekleştirdi. Ziyarette Yücel'e, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu da eşlik etti.

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, CHP Genel Merkezi'nde, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu tarafından kabul edildi. Ziyaretle ilgilgi bilgi veren Deniz Yücel, "Göreve başladıktan sonra, Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na bir nezaket ziyareti yapalım istedik. Önümüzdeki kurultay süreci ve ülkenin genel durumuyla ilgili bir fikir alışverişinde bulunduk. Ayrıca İzmir'deki çalışmalarımızdan bahsettik. Parti Meclisi'ne isim önermemiz söz konusu değil. İsimden ziyade, 2019 seçimleri öncesinde ve seçim sürecinde partimize ve ülkemize faydalı olacak, Genel Başkanımıza katkı koyacak kadroların güçlendirilmesi hususunda görüşlerimi ifade ettim" dedi.

İl Başkanı Yücel, 2019 seçimlerine az bir süre kaldığına da dikkat çekerek, "Bizler de en az Sayın Genel Başkanımız kadar çalışmak zorundayız. Şimdi, kimin nerede görev alacağından çok, 2019'da CHP'nin iktidar olmasıyla ilgileniyoruz. İzmir'deki oylarımızı yükseltmek, ulaşılmayan vatandaş bırakmamak, partimizin programını ve AKP'nin ülkeyi soktuğu çıkmazı anlatmak için göreve talip olduk. Böylesi bir dönemde, şahıslar değil, partimizin ve ülkemizin geleceğini düşünürüz" diye konuştu.

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