CHP İl Başkanı, AKP kongresine katıldı

CHP Tunceli İl Başkanı Ali Rıza Güder, kentte düzenlenen AKP il kongresine katıldı.

AKP Tunceli İl Başkanlığı 6'ncı Olağan Kongresi Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleştirildi. AKP Genel Başkan yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci'nin de katıldığı kongreye CHP İl Başkanı Ali Rıza Güder de katıldı.

Cevdet Yılmaz, kongreyi baştan sona kadar izleyen CHP İl Başkanı Ali Rıza Güder'e teşekkür etti.

CHP'li Güder, 15 Temmuz darbe kalkışmasının yıldönümü nedeniyle valilik ve belediye tarafından “15 Temmuz Şehitlerimizi Anıyoruz” programında Tunceli'de PKK tarafından şehit edilen öğretmen Necmettin Yılmaz ile ilgili yaptığı konuşmasıyla da gündem olmuştu.