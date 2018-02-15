CHP Gençlik Kolları'ndan "Başka Gelecek" manifestosu

CHP Gençlik Kolları örgüt manifestosunu açıkladı.

CHP Gençlik Kolları kurultayında yeniden başkan seçilen Emre Yılmaz gençlik kollarının 12 maddeden oluşan "Başka Gelecek" manifestosunu açıkladı.

CHP'li gençlerin "Başka Gelecek" manifestosu şöyle:

1. Başka Gelecek için mücadele edenler en başta gençlerdir, gençlik mücadelesi verirler. Bugün ülkede seçimle gelinen kurullarda gençlerin temsiliyeti %1’in altındaysa bunun sorumlularından biri de bizim partimizdir. Bu anlayış ve yok sayışı ortadan kaldıracağız.

Parti içi seçimlerde gençlik kolu kotasını düzenleyeceğiz, sadece yaşı 18-30 arasında diye emek etmeyen bir kişinin temsiliyetine geçit vermeyeceğiz.

Yerel yönetim ve milletvekilliği seçimlerinde gençlik kotasına uyulmasını bu koltuğun elimizden alınması pahasına savunacağız. Gençleri listenin sonuna değil, seçilebilir sıralara yazdıracak kota sistemi getireceğiz.

Gençlik örgütlerinin tüzükten doğan bütçe hakkı için mücadele edeceğiz. Hiçbir genç, hakkı olan verilmiyor diye partili sermaye sahiplerine, yerel yönetimlere minnet etmeyecek.

2. Hayır’a öncülük edeceğiz. %49’da bırakılan ve daha fazlası olduğunu bildiğimiz oylarımızı artırmak için çalışacağız. Hayır’ın tarafı kim varsa sokakta da meydan da onlarla olacağız.

3. Partiyi ve partili gençliği siyasetsizleştiren ne varsa ortadan kaldıracağız. Burası Bülent Ecevitlerin siyaset okuludur, İnönü’nün parti politikası aldığı örgüttür. Hem ekonomik hem toplumsal hem de hukuki politikalar üretecek siyasi mekanizmalar yaratacağız.

4. Siyasetin dilini ve tarzını değiştireceğiz. Türkiye gençliğini siyasetten uzak tutan kapalılığı, eski dili ve metodları ortadan kaldıracağız. Bugün sandığa gitmek istemeyen ne kadar genç varsa sandığa getireceğiz. Yaşam tarzı, özgürlüğü ve emeği için kendini politize eden memleket gençliğiyle birlikte Cumhuriyeti kazanacağız.

5. Üniversiteli gençliğin barınma sorununa ilçe ilçe, il il dokunacağız. Belediyelere ait yurtları vekil yakınları, genel merkez yöneticilerinin çocukları değil bu partinin gençlik kolları yoksul üniversiteli çocuklarla dolduracak.

6. Sosyal adaleti savunacağız. Ya birlikte zengin olacağız ya birlikte yoksullaşacağız; orta sınıf yalanına veya beyaz yakalılık şöhretine sıkışmayacağız. Memleket insanlarının onurlu ve adil yaşamı için: sermaye sahiplerinin değil, emeğimizin ve emekçinin yanında olacağız.

7. Kent yönetimlerine doğrudan etki edeceğiz. İktidarın inşaat ekonomisine karşı mevcut kamusal mekanlarımız için mücadele edeceğiz, bir simitle oturup vakit geçirdiğimiz parkları piyasalaştırmayacağız. ODTÜ’den AVM’ye çıkacak o yolu da geçirmeyeceğiz. Yetinmeyeceğiz, öğrenmenin ve iyi vakit geçirmenin bir arada olduğu yeni kamusal mekanlar yaratacağız.

8. Emek odaklı siyaset yapacağız. Bir kişiyi kimliği yüzünden ötekileştirenlere karşı toplumsal sınıf ve birliktelik üzerinden ilerleyeceğiz. Farklı olduğumuzu kabul edeceğiz, farklarımızı bütün göstereceğiz.

9. Gençlerin stajyer diye yeni mezun diye emeklerinin sömürülmesine karşı çıkacağız. Hiçbir genç güvencesiz çalışmayacak, hiçbir genç arkadaşımız yaşından dolayı emeğinin karşılıksız bırakılmasına sessiz kalmayacak.

10. Artık 3 yaşından itibaren başlatılan ücretli ve müşteri odaklı eğitim sistemine karşı çıkacağız. Laik eğitim için gerekirse müfredat oluşturacağız, gönüllü öğretmenlik yapacağız, kendi ücretsiz ve erişilebilir akademimizi kuracağız.

11. 2019’un toplumsal anayasası için şimdiden başlayacağız. Anayasayı olması gerektiği gibi, toplumun ihtiyaçlarına ve yorumlarına göre oluşturacağız

12. Eksenimizden şaşmayacağız. İşte, emekte ve okulda yaşamın güvencesi olan akılcılığın, özgürlüğün iradesi Laikliği savunacağız.