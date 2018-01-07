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08.01.2018 06:50

CHP gençliğinin merakla beklediği seçim sonuçlandı!

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CHP gençliğinin merakla beklediği seçim sonuçlandı!
CHP İstanbul İl Gençlik Kolları’nın yeni başkanı seçildi.

GERÇEK GÜNDEM- HABER MERKEZİ - CHP İstanbul İl Gençlik Kolları’nın kongresi Beşiktaş’ta bulunan Mustafa Kemal Kültür Merkezi’nde gerçekleşti.

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BURKAY DÜZCE

Mevcut CHP İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı Kenan Otlu’nun aday olmadığı kongrede il başkanlığı için Burkay Düzce ve Alican Yiğit yarıştı. Kongrede 326 il delegesinden 309’u oy kullandı.

 

Burkay Düzce 176   oy alarak kongreyi kazandı ve İstanbul’un yeni başkanı oldu. Kongrede Alican Yiğit ise 131  oy aldı. 2 oy da geçersiz sayıldı.

Kongrenin divan başkanlığını CHP eski İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı Recep Karakoç yaptı.

Mustafa Kemal Kültür Merkezi’nde gerçekleşen CHP İstanbul Gençlik Kolları kongresine CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat, CHP Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Engin Altay, CHP PM Üyesi Canan Kaftancıoğlu, CHP İstanbul milletvekilleri Gülay Yedekçi, Sezgin Tanrıkulu ve Barış Yarkadaş katıldı.

Kongre öncesinde konuşan iki aday, kongrenin sonucunun ne olursa olsun kazananın Cumhuriyet Halk Partisi’nin olacağına ve kongreden sonra da birlik ve beraberlik içerisinde olacaklarına vurgu yaptı.

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ALİCAN YİĞİT

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İŞTE KONGREYİ KAZANAN BURKAY DÜZCE’NİN LİSTESİ:

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