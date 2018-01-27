CHP gençliğinde kurultay heyecanı! Kılıçdaroğlu katılacak mı?

GERÇEK GÜNDEM- CHP Gençlik Kolları'nın 15. Olağan Kurultayı 28 Ocak Pazar (yarın) günü Yenimahalle'de Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.
YILMAZ VE OTLU YARIŞACAK
Gençlik kollarının kurultayında mevcut Gençlik Kolları Genel Başkanı Emre Yılmaz ve İstanbul eski Gençlik Kolları Genel Başkanı Kenan Otlu genel başkanlık yarışacak.
KILIÇDAROĞLU KARARINI VERDİ
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yarın gerçekleştirilecek CHP Gençlik Kolları 15. Olağan Kurultayı'na katılma kararı aldı. Kılıçdaroğlu yarın saat 11.00'de kurultayda CHP'li gençlere hitap edecek. Katılma kararını Kılıçdaroğlu'nun etkinliklerde anonsunu yapan Barış Bozkurt Twitter hesabından duyurdu.
#CHP LİDERİ @kilicdarogluk ‘nun— Barış BOZKURT (@bariishbozkurt) 27 Ocak 2018
Yarın Saat 11.00’da CHP 15. Olağan Gençlik Kurultayında yapacağı konuşma,
Türksat 3/A
Frekans: 11495
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Fec: 5/6 frekans değerlerinden canlı yayınlanacak. pic.twitter.com/9sg8y52W00
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