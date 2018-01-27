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28.01.2018 07:50

CHP gençliğinde kurultay heyecanı! Kılıçdaroğlu katılacak mı?

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CHP gençliğinde kurultay heyecanı! Kılıçdaroğlu katılacak mı?
CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Gençlik Kolları'nın kurultayına katılıp katılmayacağı belli oldu.

GERÇEK GÜNDEM- CHP Gençlik Kolları'nın 15. Olağan Kurultayı 28 Ocak Pazar (yarın) günü Yenimahalle'de Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

YILMAZ VE OTLU YARIŞACAK

Gençlik kollarının kurultayında mevcut Gençlik Kolları Genel Başkanı Emre Yılmaz ve İstanbul eski Gençlik Kolları Genel Başkanı Kenan Otlu genel başkanlık yarışacak. 

KILIÇDAROĞLU KARARINI VERDİ 


CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yarın gerçekleştirilecek CHP Gençlik Kolları 15. Olağan Kurultayı'na katılma kararı aldı. Kılıçdaroğlu yarın saat 11.00'de kurultayda CHP'li gençlere hitap edecek. Katılma kararını Kılıçdaroğlu'nun etkinliklerde anonsunu yapan Barış Bozkurt Twitter hesabından duyurdu. 

 

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