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29.01.2018 08:30

CHP gençliği Genel Başkanı'nı seçti! İşte sonuç...

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CHP gençliği Genel Başkanı'nı seçti! İşte sonuç...
CHP Gençlik Kolları'nın 15. Olağan Kurultayı dün Ankara Yenimahalle'deki Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde gerçekleşti.

CHP Gençlik Kolları'nın 15. Olağan Kurultayı dün Ankara Yenimahalle'deki Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde gerçekleşti.

SONUÇ: 

Emre Yılmaz: 291
Kenan Otlu: 211

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EMRE YILMAZ

 

Emre Yılmaz ve Kenan Otlu arasında liste anlaşması

YILMAZ VE OTLU YARIŞTI

Gençlik kollarının kurultayında mevcut Gençlik Kolları Genel Başkanı Emre Yılmaz ve İstanbul eski Gençlik Kolları Genel Başkanı Kenan Otlu genel başkanlık için yarıştı. 

KILIÇDAROĞLU DA KATILDI

 Kemal Kılıçdaroğlu: Yakında onları da açıklayacağız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Gençlik Kolları 15. Olağan Kurultayı'na katıldı.

Gençlik kolları kurultayı saat 11.30 itibariyle başladı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin BİNGÖL, Kenan Otlu ve Emre Yılmaz'la beraber sahneye çıkarak salonu selamladı.

DİVAN BAŞKANI ERDOĞDU 

Gençlik Kurultayı'nın Divan Başkanı CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu oldu.

 KILIÇDAROĞLU VE İNCE KONUŞTU

Kurultayda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP Genel Başkan adayı Muharrem İnce kurultayda CHP'li gençlere hitap etti.

ÇOK SAYIDA CHP’Lİ KURULTAYDA 

CHP Gençlik Kolları Kurultayı'na Kılıçdaroğlu ve İnce’nin yanı sıra CHP milletvekilileri Çetin Osman Budak, Necati Yılmaz, Mahmut Tanal, Kadim Durmaz, Mehmet Gök, Namık Havutça, Tanju Özcan, Şerafettin Tırpan, İlhan Cihaner, Selin Sayek Böke, Orhan Sarıbal, Niyazi Nefi Kara, Ali Şeker, Muhammet Rıza Yalçınkaya, Bülent Yener Bektaş, Mevlüt Dudu, Murat Emir, Gülay Yedekçi ve Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar.

OY VERME İŞLEMİ SONA ERDİ 

Saat 20.30 da başlayan oy verme işlemi sona erdi. 

CHP'Lİ GENÇLER YENİDEN EMRE DEDİ

Açılan sandık sonuçlarına göre mevcut başkan Emre Yılmaz 291 oy olarak yeniden CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı seçildi. Diğer aday Kenan Otlu ise 211 oy aldı.

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