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12.02.2018 05:15

CHP eski milletvekili Ömer Kahraman hayatını kaybetti

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CHP eski milletvekili Ömer Kahraman hayatını kaybetti
TBMM'de 15 ve 16'ncı dönem CHP'den Tekirdağ Milletvekilliği yapan Ömer Kahraman (88) vefat etti.

Kepirtepe Köy Enstitüsü öğretmenlik bölümünden mezun olduktan sonra uzun bir süre çeşitli bölgelerde öğretmenlik yapan 2 çocuk babası Ömer Kahraman, siyasete atılarak CHP Tekirdağ Milletvekili seçildi.

15 ve 16’ncı dönemlerde milletvekilliği yapan Ömer Kahraman, gece saatlerinde yaşlılığa bağlı olarak yaşamını yitirdi.

Kahraman, yarın Malkara Merkez Gazi Ömer Bey Camii’nde ikindi namazı ardından toprağa verilecek.
 

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