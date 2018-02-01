CHP Esenyurt hızlı başladı

Kısa süre önce yapılan kongrenin ardından göreve gelen CHP Esenyurt İlçe Örgütü, yapılan görev dağılımının ardından hızlı bir şekilde çalışmalara başladı.

Esenyurt’ta faaliyet gösteren sivil toplum örgütlerini, düzenledikleri toplantı ve etkinliklerde yalnız bırakmayan İlçe Başkanı Ali Gökmen, çeşitli aralıklarla mahalle muhtarlarına da ziyaretler gerçekleştirerek fikir alışverişinde bulunuyor, sorunları ve talepleri yerinde dinliyor.

İlçe Başkanı Ali Gökmen gibi, yönetim kurulu üyeleri de kolları sıvayarak harekete geçti.

“İktidar sokaktan geçer” anlayışıyla yola çıkan yönetim kurulu üyeleri, görev dağılımın ardından oluşturulan komisyonları çalıştırmaya başladı.

MAHALLE TOPLANTILARI GERÇEKLEŞTİRİLİYOR

Esenyurt’u iki bölgeye ayıran CHP Esenyurt İlçe Yönetimi, mahallelerde vatandaşlarla buluşmaya başladı. Bu kapsamda 1. Bölge Örgütten Sorumlu Başkan yardımcısı Gürbüz Selçuk, Araştırma Geliştirmeden Sorumlu İlçe Başkan yardımcısı Haydar Dikmen ve Bilişimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Murat Boduroğlu, Namık Kemal, Saadetdere, Turgut Özal ve Zafer mahallelerinde yapılan ev ve kahve toplantıları ile vatandaşlarla bir araya geldi. Toplantılara ilişkin kısa bir açıklama yapan Örgütten Sorumlu Başkan Yardımcısı Gürbüz Selçuk, “İktidarın halka dokunmaktan ve sokaktan geçtiğine inanıyoruz. 2019’da Esenyurt Belediyesi’ni CHP’li yapmak için var gücümüzle çalışacağız, bu süreçte çalınmadık kapı girilmedik ev kalmayacak” dedi. 2. Bölge Örgütten Sorumlu Başkan Yardımcısı Yeter Aslantepe de benzer toplantıları Atatürk, Mehterçeşme ve Esenkent mahallelerinde gerçekleştirdi.

EĞİTİMDEKİ SORUNLARI KONUŞTULAR

CHP ilçe yönetimi, nüfus açısından İstanbul’un en kalabalık ilçesi haline gelen Esenyurt’ta bu duruma paralel olarak eğitimde ortaya çıkan sorunlara da eğiliyor. İlçede eğitim alanında yaşanan sorunlara ilişkin rapor hazırlayan Eğitim Komisyonu, Eğitim-Sen Bölge Başkanı Özlem Talu ile bir araya gelerek fikir alışverişinde bulundu. Görüşmeye STK’lardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Mehmet Gür, Kültür Sanat ve Emekçilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Yıldırım Talay, Eğitim Komisyonu Başkan Yardımcısı Hayrettin Acar, Sosyal Politikalar Komisyonu Başkan Yardımcısı Seda Yedibela katıldı.

ESENYURT HAKETTİĞİ HALKÇI BELEDİYECİLİĞE CHP İLE KAVUŞACAK

Çalışmalara ilişkin kısa bir değerlendirme yapan CHP Esenyurt İlçe Başkanı Ali Gökmen, yerel seçimlerde Esenyurt Belediyesi’ni kazanmak istediklerini belirterek, “İlk günden beri aldıkları sorumluluğun gereğini yerine getiren yönetim kurulundaki arkadaşlarımız, büyük bir özveriyle çalışmalarını sürdürüyorlar. AKP’li belediye eliyle beton yığınına dönüştürülen ve yaşanılmaz hale getirilen Esenyurt’u hak ettiği halkçı belediyecilik anlayışı ile tanıştırmak istiyoruz. Bunun için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.



