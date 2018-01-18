CHP Dikili İlçe Gençlik Kolları yönetiminden Tosun’a ziyaret

CHP Dikili Gençlik Kolları Başkanı Gamze Algır ve yönetim kurulu üyeleri, Dikili Belediye Başkanı Mustafa Tosun’u makamında ziyaret etti.

Geçtiğimiz ay yapılan kongrede güven tazeleyerek CHP Dikili İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı’na yeniden seçilen Gamze Algır ile yönetim kurulu üyesi arkadaşlarını makamında kabul eden CHP’li Dikili Belediye Başkanı Mustafa Tosun, gençlere yönelik ilçe sınırlarında hizmete sokulan yatırımlar ile projelendirme aşaması devam eden çalışmalar hakkında bilgi verdi.

“Gücümüz Birlikteliğimiz Olacaktır”

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Tosun, “Dikili aşkı ve Cumhuriyet sevdasıyla her zaman siyasette örnek bir duruş sergileyen geçlerimizden oluşan CHP Dikili İlçe Gençlik Kolları yeni yönetimi kutluyor ve başarılar diliyorum. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren ışığımız hep gençler olmuştur. Yatırımlarımızı yaparken de bu ilkemize büyük önem veriyoruz. Kent tarihimizin ilkleri olan Şafak Pavey Gençlik Merkezi ile Çocuk Bilimevi yatırımlarımız da bunun en güzel örneğidir. Ayrıca projelendirme aşaması devam eden Kültür Merkezi yatırımını da kısa zamanda hizmete açıp gençlerin hizmetine sunacağız. Dikili siyasetinde erdemi, dürüstlüğü, kent sevdasını ve Cumhuriyet aşkını kendine rehber edinen böyle pırıl pırıl gençlerin olması bize ayrıca bir güç vermektedir. Sizlerle omuz omuza yürümekten çok mutluyum. Cumhuriyetimizin geleceği ve ülkemizin aydınlık yarınları için çok önemli bir dönemeç olacak olan 2019 seçimlerinde de gücümüz, birlikteliğimiz olacaktır ” diye konuştu.

“Mustafa Başkanımızın Hep Yanındayız”

CHP Dikili İlçe Gençlik Kolları Başkanı Gamze Algır ise Başkan Tosun’a, kendilerine ve ilçe gençliğine verdiği destek nedeniyle teşekkür ederek, “Başkanımızın göreve geldiği ilk günden itibaren kentimize ve özellikle biz gençlere sunduğu hizmetleri büyük bir takdirle yakından takip ediyoruz. Sayın başkanımızın da altını çizdiği gibi Gençlik Merkezi ve Bilimevi yatırımları bizler için çok önemli kazanımdı. Ancak Mustafa Başkanımız hizmette dur durak bilmiyor. Şimdi de bizlere Kültür Merkezi müjdesi verdi. Çok mutlu olduk. Biz gençler olarak dün de, bugün de, yarın da Mustafa Başkanımıza güveniyoruz, güvenmeye devam edeceğiz. Çünkü o kişisel hırslarıyla değil, Dikili’ye, Dikili halkına yakışan hizmeti sunma sevdasıyla görev yapıyor” ifadelerini dile getirdi.

Büyük bir dayanışma olgusunun öne çıktığı ziyarete CHP Dikili İlçe Gençlik Kolları Başkanı Gamze Algır, yönetim kurulu üyeleri Nihal Yıldırım, Basri Akyalçın, Sezer Karabulut, Erman Yakup Unan, Berker Taş, Çağlar Odabaş, Mesut Zeray ile yedek üyeler Yeliz Odabaş ve Aysun Doğan katıldı.