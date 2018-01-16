  • BIST 113.757
  • Altın 163,101
  • Dolar 3,7980
  • Euro 4,6452
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 2 °C
16.01.2018 16:15

CHP binasının yanında yangın çıktı

»
CHP binasının yanında yangın çıktı
Kırşehir'de CHP binası yanında meydana gelen yangında polis, kundaklama şüphesi üzerinde duruyor.

Dün gece Kırşehir Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) binası yanında meydana gelen yangında polis, kundaklama şüphesi üzerinde duruyor. 

Sabah saatlerinde olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonrası hasarın boyutları ortaya çıkarken çıkan yangının bölgede yer alan bir gazetenin matbaa bölümüne sıçramaması ise büyük bir faciadan dönüldüğünü ortaya çıkardı.

Asayiş Şube birimleri gece yanan H.Ç.,’ye ait iş yerinde tespitte bulundu. Ekipler kundaklama şüphesi üzerinde dururken, gece saatlerinde çay ocağının bulunduğu alana gelerek güvenlik kamera kayıtlarını yukarı kaldıran bir kişi olduğu tespit edildi.

Kar maskeli olduğu tahmin edilen şüphelinin çay ocağının camını kırarak içeriye benzin döküp doğalgaz vanasını açarak iş yerini yaktığı tahmin ediliyor. Yaşanan kundaklama olayını anlatan görgü tanığı ise, "Gece saat 01:30 civarında gelen bir kişi, camı kırıp benzin dökerek dükkanı ateşe veriyor. Meydana gelen patlama ile kendisi de zarar görüyor"dedi.

İtfaiye ekiplerinin tespitine göre, patlama sonrasında ateşe verilen iş yeri dahil 7 iş yerinde hasar meydana geldi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Korkunç kaza: Bacağını yem karma makinesine kaptırdı16 Ocak 2018 Salı 15:16
  • İş adamı cinayetinde gözaltı sayısı artıyor16 Ocak 2018 Salı 15:12
  • Bir AKP protestosu daha! Bu kez...16 Ocak 2018 Salı 15:07
  • İzmir'de su dolu çukurda ölen kardeşler toprağa verildi16 Ocak 2018 Salı 15:05
  • Polisten yeni uygulama! Artık aracınız çekildiğinde...16 Ocak 2018 Salı 15:00
  • HAWK füzeleri, Afrin'den gelecek saldırılara karşı hazır16 Ocak 2018 Salı 14:58
  • Koç Üniversitesi öğrencisinin şüpheli ölümü16 Ocak 2018 Salı 14:45
  • Kanal İstanbul'dan önce önemli düzenleme16 Ocak 2018 Salı 14:38
  • Üsküdar'da zincirleme kaza: 2 yaralı16 Ocak 2018 Salı 14:33
  • İlkokulda doğalgaz sızıntısı: 3 kişi hastaneye kaldırıldı16 Ocak 2018 Salı 14:11
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti