CHP binasının yanında yangın çıktı

Kırşehir'de CHP binası yanında meydana gelen yangında polis, kundaklama şüphesi üzerinde duruyor.

Dün gece Kırşehir Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) binası yanında meydana gelen yangında polis, kundaklama şüphesi üzerinde duruyor.

Sabah saatlerinde olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonrası hasarın boyutları ortaya çıkarken çıkan yangının bölgede yer alan bir gazetenin matbaa bölümüne sıçramaması ise büyük bir faciadan dönüldüğünü ortaya çıkardı.

Asayiş Şube birimleri gece yanan H.Ç.,’ye ait iş yerinde tespitte bulundu. Ekipler kundaklama şüphesi üzerinde dururken, gece saatlerinde çay ocağının bulunduğu alana gelerek güvenlik kamera kayıtlarını yukarı kaldıran bir kişi olduğu tespit edildi.

Kar maskeli olduğu tahmin edilen şüphelinin çay ocağının camını kırarak içeriye benzin döküp doğalgaz vanasını açarak iş yerini yaktığı tahmin ediliyor. Yaşanan kundaklama olayını anlatan görgü tanığı ise, "Gece saat 01:30 civarında gelen bir kişi, camı kırıp benzin dökerek dükkanı ateşe veriyor. Meydana gelen patlama ile kendisi de zarar görüyor"dedi.

İtfaiye ekiplerinin tespitine göre, patlama sonrasında ateşe verilen iş yeri dahil 7 iş yerinde hasar meydana geldi.