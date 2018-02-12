CHP Bartın Örgütleri kahvaltıda bir araya geldi

CHP Bartın Örgütleri Ulus İlçe Başkanlığının düzenlediği kahvaltıda bir araya geldi.

Necdet AYDEMİR/BARTIN Ulus Aşağı Çerçi Küre Dağ evinde gerçekleştirilen kahvaltıya CHP Bartın Milletvekili ve TBMM İçişleri komisyonu üyesi M. Rıza Yalçınkaya, CHP Bartın il başkan yardımcısı Sabri Aktaş, CHP Ulus ilçe başkanı Yaşar Yıldırım, CHP Bartın merkez ilçe başkanı Hacı Gölbucaklı, CHP Amasra ilçe başkanı Bora Işıkal, CHP Kurucaşile ilçe başkanı Hüseyin Sevim, CHP kadın kolları, CHP Bartın, Ulus, Amasra ve Kurucaşile yönetim kurulu üyeleri ile çok sayı partili katıldı. CHP Ulus ilçe başkanı Yaşar Yıldırım; “ Kahvaltı programına katılan partililere teşekkür etti. Yıldırım, “8 Mart Dünya kadınlar gününde Ulus öğretmen evinde bir etkinlik gerçekleştireceklerini belirterek yine böyle bir coşkuyla buluşmak üzere tüm partilileri 8 Mart Dünya kadınlar gününde Ulus’a davet etti.



KAPI KAPI DOLAŞARAK HERKESE NEDEN CHP’YE OY VERMESİ GEREKTİĞİNİ ANLATMAMIZ GEREKİYOR

CHP Bartın Milletvekili Rıza Yalçınkaya, CHP Bartın Merkez, Ulus, Amasra ve Kurucaşile parti teşkilatlarında görev alan herkese, kongreler öncesindeki özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti. CHP’nin mahalle, ilçe ve il delegelerinin belirlenmesi süreçleri ile ilçelerin yanı sıra il kongresi öncesinde ve kongrelerde yaşananlara ilişkin hatırlatmalarda bulunan Yalçınkaya, Tüm bu süreçlerde birlik ve beraberliğin, her geçen gün üzerine biraz daha koyup 7’den 70 tüm teşkilatı ve CHP’ye gönül verenleri bir araya getirerek sürdürülmesi gerektiğini belirtti. 2019’da mahalli seçimler ile birlikte milletvekilliği ve Başkanlık seçiminin de birlikte yapılacağını belirten CHP Bartın Milletvekili Rıza Yalçınkaya; “ 2019’daki seçimler çok önemli. Teşkilat olarak kenetlenmemiz ve çok iyi hazırlanmamız lazım. AKP iktidarının ülkede yarattığı tahribatı ve buna karşı partimizin neler yapabileceğini vatandaşlarımıza çok iyi anlatmamız gerekiyor. Kapı kapı dolaşarak herkese neden CHP’ye oy vermesi gerektiğini anlatmamız gerekiyor. Bu noktada da özellikle ilçe başkanlarımıza ve tüm örgütümüze büyük görev düşüyor.”dedi

CHP Ulus ilçe başkanlığının kahvaltılı toplantısında bir araya gelerek hem ülke hem de Bartın gündemine ilişkin değerlendirmeler yapma fırsatı bulan CHP örgütleri, bundan sonrada sık sık gerçekleşecek olan benzer toplantılarda bir araya gelme kararı aldı.