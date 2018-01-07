CHP Antalya'da il başkanı belli oldu!

Ali Seydi KARAGÖZ / YURT- Bugün gerçekleştirilen seçimde Antalya il başkanı Ahmet Kumbul seçilirken 306 oy aldı. Diğer adaylardan Mustafa Erdem 212 oy alırken Vahap Tuncer ise 110 oy aldı.
CHP Antalya İl Olağan Kongresi, Nazım Hikmet Kongre Fuar ve Kongre Merkezi'nde yapıldı. CHP Antalya örgütünde mevcut İl Başkanı Mustafa Erdem ile eski CHP Muratpaşa İlçe Başkanı Ahmet Kumbul ve Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Vahap Tuncer'in il başkanlığı için yarıştığı seçime, CHP'liler yoğun ilgi gösterdi.
Kongreye, CHP Genel Başkan Yardımcısı Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, CHP Antalya Milletvekilleri Niyazi Nefi Kara, Devrim Kök, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül, Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç'in yanı sıra, çok sayıda partili katıldı. 645 delegenin oy kullandığı kongre öncesinde, daha önce adaylığını açıklayan ve CHP'de il başkanlığı ve milletvekilliği de yapan Tuncay Ercenk, adaylıktan çekildi.
AHMET KUMBUL KİMDİR?
1977 yılında Antalya’da doğan Ahmet Kumbul, İlk, orta, lise, üniversite eğitimini Antalya’da yaptı. Endüstriyel elektronik mezunu olan Kumbul’un kendisine ait işyeri var. Telefon santrali, kamera, network işi ile uğraşan Ahmet Kumbul evli ve iki kız çocuk babası. Antalya İl Gençlik Kolları’nda çalıştıktan sonra, Muratpaşa CHP Gençlik Kolları’nda da görev alan Ahmet Kumbul, eşiyle birlikte Muratpaşa Gençlik Kolları yönetiminde de görev yaptı.
AHMET KUMBUL'UN BAŞKANLIĞI'NDA ANTALYA İL YÖNETİM KURULU ASİL ÜYELER
MAHMUT ABA
ERCAN AKBULUT
YAĞMUR AKSÜNĞER
TAMER ARI
İLKAY BUDAK
RAFET ÇİLOĞLU
FAHRİ ŞEREF ÇİMEN
ERSAN DERELİ
RAMAZAN DİREMLER
TUĞBA ERKE BOSTAN
ALİ GEYİKÇİ
MEHMET GÜLÇELİK
TURAN HAKAN
FATMA HAKİKAT
HÜSEYİN KARADELİ
HÜSEYİN KAVAK
CANAN KELEŞ
HASAN KİRAZ
SEVDA KOÇ
İBRAHİM KOÇAK
HASAN NEŞELİ
BUĞRA ÖZÇELİK
İHSAN ÖZDEN
DURSUN ÖZORMAN
HÜSEYİN ÖZTAŞ
AYSEL PENEZ
RAMAZAN SAVRAN
FİLİZ TIRAŞ
ERDEM UĞUR
İBRAHİM YILMAZ
ANTALYA İL DİSİPLİN KURULU ASİL ÜYELER
1. TUĞBA ÇETİN
2. KALİ KILIÇÇÖTEKALENDER NERĞİZ
3. M.MUAMMER SAYĞILI
4. ALİ ZEYBEK
5. LEYLA GÖLLÜ
6. ŞEVKET KORKUT
7. BÜLENT PEHLİVAN
8. ÖMER ÜNAL
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