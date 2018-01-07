CHP Antalya'da il başkanı belli oldu!

Bugün yapılan CHP Antalya il başkanlığı seçimini Ahmet Kumbul kazandı.

Ali Seydi KARAGÖZ / YURT- Bugün gerçekleştirilen seçimde Antalya il başkanı Ahmet Kumbul seçilirken 306 oy aldı. Diğer adaylardan Mustafa Erdem 212 oy alırken Vahap Tuncer ise 110 oy aldı.

CHP Antalya İl Olağan Kongresi, Nazım Hikmet Kongre Fuar ve Kongre Merkezi'nde yapıldı. CHP Antalya örgütünde mevcut İl Başkanı Mustafa Erdem ile eski CHP Muratpaşa İlçe Başkanı Ahmet Kumbul ve Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Vahap Tuncer'in il başkanlığı için yarıştığı seçime, CHP'liler yoğun ilgi gösterdi.

Kongreye, CHP Genel Başkan Yardımcısı Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, CHP Antalya Milletvekilleri Niyazi Nefi Kara, Devrim Kök, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül, Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç'in yanı sıra, çok sayıda partili katıldı. 645 delegenin oy kullandığı kongre öncesinde, daha önce adaylığını açıklayan ve CHP'de il başkanlığı ve milletvekilliği de yapan Tuncay Ercenk, adaylıktan çekildi.

AHMET KUMBUL KİMDİR?

1977 yılında Antalya’da doğan Ahmet Kumbul, İlk, orta, lise, üniversite eğitimini Antalya’da yaptı. Endüstriyel elektronik mezunu olan Kumbul’un kendisine ait işyeri var. Telefon santrali, kamera, network işi ile uğraşan Ahmet Kumbul evli ve iki kız çocuk babası. Antalya İl Gençlik Kolları’nda çalıştıktan sonra, Muratpaşa CHP Gençlik Kolları’nda da görev alan Ahmet Kumbul, eşiyle birlikte Muratpaşa Gençlik Kolları yönetiminde de görev yaptı.

AHMET KUMBUL'UN BAŞKANLIĞI'NDA ANTALYA İL YÖNETİM KURULU ASİL ÜYELER

MAHMUT ABA

ERCAN AKBULUT

YAĞMUR AKSÜNĞER

TAMER ARI

İLKAY BUDAK

RAFET ÇİLOĞLU

FAHRİ ŞEREF ÇİMEN

ERSAN DERELİ

RAMAZAN DİREMLER

TUĞBA ERKE BOSTAN

ALİ GEYİKÇİ

MEHMET GÜLÇELİK

TURAN HAKAN

FATMA HAKİKAT

HÜSEYİN KARADELİ

HÜSEYİN KAVAK

CANAN KELEŞ

HASAN KİRAZ

SEVDA KOÇ

İBRAHİM KOÇAK

HASAN NEŞELİ

BUĞRA ÖZÇELİK

İHSAN ÖZDEN

DURSUN ÖZORMAN

HÜSEYİN ÖZTAŞ

AYSEL PENEZ

RAMAZAN SAVRAN

FİLİZ TIRAŞ

ERDEM UĞUR

İBRAHİM YILMAZ

ANTALYA İL DİSİPLİN KURULU ASİL ÜYELER



1. TUĞBA ÇETİN

2. KALİ KILIÇÇÖTEKALENDER NERĞİZ

3. M.MUAMMER SAYĞILI

4. ALİ ZEYBEK

5. LEYLA GÖLLÜ

6. ŞEVKET KORKUT

7. BÜLENT PEHLİVAN

8. ÖMER ÜNAL