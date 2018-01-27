CHP Ankara tarihinde bir ilk

CHP İl Başkanı Adnan Keskin, Ankara il örgütü ile yaptıkları toplantının sonunda aldıkları kararı açıkladı.

Özgür Karadaş/ DÜZGÜN HABER- Adnan Keskin, Büyük Kurultay’a sayılı günler kala ilçe başkanları ve Ankara il örgütü ile kurultayda izleyecekleri tavır konusunda yaptıkları değerlendirmeler sonucunda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun arkasında sonuna kadar durmaya karar verdiklerini belirtti.

ANKARA FİRE VERMEDİ

Ankara İl Başkanı Adnan Keskin, kendi örgütüyle yaptıkları değerlendirmeler sonucunda CHP Ankara İl Örgütü tarihinde bir ilk gerçekleştiğini belirterek, “Ankara İl Örgütü kendi tarihinde ilk kez bir adaya 64 delegenin 64’ü destek verdi. Biz doğal delegeler hariç, 64 delegemizle Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun yanında kapı gibi durmaya karar verdik” bilgisini verdi.

“KILIÇDAROĞLU RAHAT NEFES ALIRSA TÜRKİYE RAHAT NEFES ALIR”

CHP Genel Başkanı’na verdikleri desteğin Türkiye açısından da büyük önem taşıdığına dikkat çeken Keskin, “Genel Başkanımız ne kadar rahat bir kurultay geçirir ve güçlü bir Parti Meclisi için eli rahatlarsa o kadar Türkiye’ye faydası dokunur. Çünkü Sayın Kılıçdaroğlu’nun rahat nefes alması, Türkiye’nin rahat nefes alması anlamına gelir. Biz Ankara olarak Genel Başkanımızın elini rahatlatmak için 64 delegemizin 64’nünün imzasını da Pazartesi günü kendisine takdim edeceğiz” dedi.

CHP KİMLİĞİ İLE HERKESİ KUCAKLAYACAK İSİMLER

Nasıl bir Parti Meclisi istedikleri konusuna da açıklık getiren Adnan Keskin, “Sayın Genel Başkanımıza Parti Meclisi listesi konusunda güveniyoruz. Sayın Genel Başkanımız, Türkiye’yi kucaklayacak, partimizi iktidara taşıyacak. Projeler ve çalışma programlarıyla halkın karşısına çıkıp, vatandaşı ikna edecek, CHP kimliğiyle her kesime dokunacak ve kucaklayacak yeni bir kadroyla Türkiye’nin karşısına çıkacağına yürekten inanıyoruz” ifadesini kullandı.