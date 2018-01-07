CHP Amasya İl Başkanı belli oldu

Cumhuriyet Halk Partisi Amasya İl Başkanlığı’na mevcut il başkanı Reşat Karagöz seçildi.

Cumhuriyet Halk Partisi Amasya İl Örgütü’nde başlayan kongre süreci, İl Başkanı ve İl Yönetim Kurulu’nun belirlenmesi ile birlikte sona erdi.

Cumhuriyet Halk Partisi Amasya İl Başkanlığı 36. Olağan Kongre süreci, 7 Ocak 2018 Pazar günü saat 10:00-17:00 arasında Yampaş toplantı Salonu’nda toplanan Olağan İl Kongresi ile tamamlandı.

Kongreye İl Kadın Kolları Bşk. Emine ARAS, İl Gençlik Koll. Bşk. Arslan Ceylan, Amasya milletvekili Mustafa TUNCER, İlçe Kadın ve Gençlik kolları Başkanları, Merzifon Beld. Başkanı Alp KARGI, Gümüşhacıköy Beld. Başkanı Zehra ÖZYOL, ilçe başkanları ve önceki dönem milletvekilleri, önceki dönem milletvekili aday ve aday adayları, önceki dönem belediye başkanları, önceki dönem il, ilçe başkanları, ADD Başkanı, Sivil Toplum Örgütleri ve Sendikalar, Amasyalı İş Adamları, mahalle ve köy muhtarlarının yanı sıra çok sayıda partili katılımda bulundu

237 il, ilçe delegelerinin katıldığı 230 oyun kullanıldığı kongrede İl Başkanlığı için Reşat KARAGÖZ ve Nusret ÖNER yarıştı. Delegelerin 154 oyunu Reşat KARAGÖZ, 74 oyu Nusret ÖNER aldı.

Divan Başkanlığına Çorum Milletvekili Tufan KÖSE, katip üyeliklerine Kazım ÖZKAYA ve Salih OĞUZ’UN getirildiği kongre, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı ve İl Başkanlığının çalışmaları ile ilgili sunumun yapılmasını müteakip, Gelir-gider bilançosu, çalışma raporu ve yönetimin ibra edilmesinden sonra sırasıyla söz alan üyeler, görüş, öneri ve eleştirilerini dile getirdi.

Başkan adaylarının kısaca kendilerini tanıtmasının ardından seçimlere geçildi. Blok liste usulü ile yapılan seçimde Reşat KARAGÖZ 154 oy alarak güven tazeleyip CHP İl Başkanlığı’na seçildi.

KARAGÖZ’ün yönetimi ; Niyazi Altun, Zeynep Ateş, Özgür Çakmak, Uğur Demir, Hatem Doğanbaş, Özlem Erkoç, Nihal Göbel, Emine Gül Gürbüz, Erol Hırçın, Soner Karaca, Selahattin Kaya, Hikmet Keşkür, Sefa Kizir, Kürşat Koca, Salih Koçak, Hüseyin Koparan, Asım Meç, Serpil Muratdağı, Namık Çetin Şahin, Zeynep Hikmet Yağmur’dan oluştu.

İl Disiplin Kurulu üyeleri: Hasan Atalay, Halil Alkan, Mesut Ayan, Cabir Emsal Ayan, Sebati Ferahoğlu, Özlem Göksu, Ali Ekber Çiçek Özdemir, Hakime Sarıgül, Adem Sevindik’den oluştu.

Kurultay delegeleri: Ali Kilci, Yüksel Bavagir, Muharrem Genç, Hasan Koparan, Şule Candan, Doğancan Gül’den oluştu.

Kongre bitimini müteakip, İl başkanı Karagöz;

Değerli yol arkadaşlarım,

Önümüzdeki bu zor süreci düşünürsek, daha fazla çalışmalı, mücadelemizi daha da arttırmalıyız. Geçtiğimiz yılda edindiğimiz tecrübe ile gelecekteki hayatı öneme sahip olan yerel ve genel seçimler için sizlerin de desteği ile partimizi iktidara taşıyarak ülkemize ve Amasya’mıza derin bir nefes aldıracağız. Dedi

İl Başkanlığına tekrar seçilen KARAGÖZ ilk olarak ben değil bu demokratik yarışta hepimiz Cumhuriyet Halk Partisi kazandı. Dedi ve ÖNER ile el ele tutuşarak bundan sonra hep birlikte CHP’nin iktidara gelmesi için çalışacaklarını belirtti ve sözlerini Teşekkür, saygı ve selamla bitirdi.

KONGREDE KARAGÖZ KATILIMCILARA HİTABEN KONUŞMASI;

Cumhuriyet Halk Partisi Kuva-i Milliye demektir. Müdafai Hukuk demektir. Anafartalar'dır, Conkbayırı'dır, İzmir'de Hasan Tahsin, Lozan'da İnönü'dür. Erzurum'da Nene Hatun , Antep'te Sütçü İmam'dır. Genlerinde bu vardır.

Cumhuriyet Halk Partili Değişimcidir ve devrimcidir. Değişim ve devrimin sonuna kadar gideceğiz. Bizler hep birlikte Korku imparatorluğu değil sevgiyi egemen kılacağız.

Emperyalizme karşı başkaldıran, ulusal direnişi yöneten, stratejik bir devrimi gerçekleştiren, sonrasında çağdaş bir model oluşturan Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu şanlı Cumhuriyet Halk Partisi; her zaman olduğu gibi bugün de Türkiye’yi yönetmeye talip olmuş kararlı, azimli ve iktidar yolunda yürüyen en büyük örgütlerden birisidir.

Ülkemizin dört bir yandan kuşatılmaya çalışıldığı, Cumhuriyetimizin ilkelerine ve temel değerlerine büyük saldırıların olduğu günümüz Türkiyesi’nde, önemli bir tarihsel süreçten geçtiğimizin farkındayız. Çok önemli bir süreçten geçiyoruz.

CHP Amasya İl Başkanlığı olarak geçmiş dönemde yaptığımız çalışmalarda, aydınlığa çıkış için gerekli ve önemli bir erdem olan görev bilinciyle hareket ettik her zaman. Parti politikalarımızın amacı doğrultusunda toplum içindeki yerimizin ve yükümlülüğümüzün farkında olarak yapabileceğimizin en iyisini yapmaya çalıştık. Bunu tek başımıza yapmadık. İlçe başkanlarımızla yaptık. Gençlik kollarımızla yaptık. Kadın kollarımızla yaptık. Her üyemiz ve hiçbir beklentisi olmayan bütün üyelerimiz yaptı. Hatta ve hatta üye olmayıp Cumhuriyet Halk Partisi’ne sempati duyan herkes yaptı bunu.

Bundan sonra da siyasi yaşamıma kaldığım yerden devam ederek; bir yandan ülke gündemini sarsan konularda tepkilerimizi dile getirmeyi, diğer yandan da Amasya yereline ilişkin yaşanan sorunları kamuoyu ile paylaşmayı ve çözüm noktasında örgüt olarak etkin rol almayı bir görev olarak görüyorum .

Siyaset de ne kadar yorulsanız da yarım kalanları tamamlamak, topluma hizmet etmek amacıyla yeni hedefler koyar, yine yeniden başlama arzusunu yüreğinizin derinliklerinde hissedersiniz.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin ilkelerini ve evrensel değerlerini özümsemiş benimsemiş bir partili olarak, Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde,altıok felsefesi doğrultusunda,parti politikalarımızın belirlediği hedefler doğrultusunda verimli çalışmalar yaparak güzel Amasya’mızın çağdaş insanları’na hizmet etmek en büyük görevimizdir.

Arkadaşlar,

Adalet bütün inançların temelidir adaletin temeli de ahlaktır. Ahlakın ve adaletin olduğu, yüceldiği bir Türkiye’de yaşamak istiyoruz. Gençlerimizin düşüncelerini özgürce dile getirdiği bir Türkiye’de yaşamak istiyoruz.

Gençlerimizin, gazetecilerimizin, siyasetcilerin, halkımızın düşüncelerini özgürce dile getirdiği bir Türkiye’de yaşamak istiyoruz. Kanun hükmünde kararnamelerle hukuku devre dışı bırakan sistem istemiyoruz.

Savaşın olmadığı, kardeşliğin egemen olduğu, kimlik ayrımının, inanç ayrımının, yaşam tarzı ayrımının olmadığı bir Türkiye’de yaşamak istiyoruz. Biz böyle bir Türkiye istiyoruz. İnancı güçlü, değerleri güçlü, insanı baş tacı yapan bir Türkiye istiyoruz. Hiçbir ayrım yapmadan Doğusu, Batısı, Güneyi, Kuzeyi hep beraber huzur içinde yaşamak istiyoruz. Böyle bir Türkiye bizim en büyük arzumuzdur. Böyle bir Türkiye’ye katkı vermek isteyen, bu inancı bölüşmek isteyen, bu düşünceyi bölüşmek isteyen bütün yurttaşlarımıza Cumhuriyet Halk Partisinin kapıları açıktır. Bunun için yola çıktık, bunun için mücadele ediyoruz.

Sevgili Cumhuriyet Halk Partililer, Bütün amacımız bu güzel ülkede barış içinde yaşamak. Bütün amacımız bu ülkede herkesin karnının doyması. Bütün amacımız bu ülkede herkesin işi, herkesin aşı olsun.

Bütün amacımız bu ülkede sokaklarda insanlar özgürce yaşayabilsinler. Bütün amacımız bu ülkede adalet olsun.

Demokrasiden tutun dış politikaya kadar her alanda ciddi sorunlarımız var. Toplumsal barışımız dinamitlenmiş durumda. Yeni bir sayfa, yeni bir hamle yapmak zorundayız. Dış politika ancak Gazi Mustafa Kemal Atatürkün dediği gibi Yurtta Sulh, Cihanda Sulh ilkesi esas alınıp toplumsal çıkarlar üzerine inşa edilen bir dış politika millidir.

Sevgili gençler, Siz bu ülkenin geleceğisiniz, siz bu ülkenin umudusunuz. Sizi onlar potansiyel suçlu olarak görüyorlar. Biz sizi geleceğimiz olarak görüyoruz.

Onlarla aramızdaki temel fark bu. Çocuklarımız bizden daha iyi yetişmeli, bizden daha iyi eğitilmeli. Onlar bizden daha iyi Türkiye’yi yönetmeli.

Onlara bu olanağı mutlaka sağlamalıyız. Darbe hukukundan arınmasını istememizin temel nedeni budur. Tarihimize sahip çıkarak, gerçeklerimize sahip çıkarak, değerlerimize sahip çıkarak Türkiye’yi ileriye taşıma iradesidir.

Arkadaşlar,

Farklı düşünebiliriz ama karşılıklı uygarca oturup konuşmasını öğrenmenin zamanı geldi artık, çünkü adalet gidiyor, demokrasi gidiyor, demokrasi ve adalet herkes için geçerlidir.

Gün birlikte olma günüdür, ayrışma değil. Gün kucaklaşma günüdür, kavga etmek günü değil. Gün adaleti hakkı ve hukuku savunma günüdür.

Bu kongrenin birleştirici ve iktidar yürüyüşüne başlangıç olması dileği ile.

Selam olsun tüm Cumhuriyet Halk Partililere, selam olsun Türkiye’ye