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25.01.2018 18:15

CHP Afrin'e destek için Türk Bayrağı dağıttı

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CHP Afrin'e destek için Türk Bayrağı dağıttı
CHP Tomarza İlçe Başkanlığı 'Tek Yürek Türkiye Tek Bayrak Ay Yıldız Projesi' kapsamında TSK'nın Afrin'e başlattığı 'Zeytin Dalı Operasyonu'na destek olmacıyla ilçede Türk Bayrağı dağıttı.

TOMARZA (Kayseri), (DHA)- CHP Tomarza İlçe Başkanı Ertan Demirezen ve Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Yusuf Arslan Topaloğlu'nun başlattığı proje kapsamında ilçe halkına Türk Bayrağı dağıtıldı. İlçe Başkanı Demirezen, şöyle dedi:

"Öncelikle Afrin harekatında şahadet şerbeti içen aslan yürekli Mehmetlerimize yüce yaratandan rahmet, ailelerine ve ülkemize başsağlığı diliyorum. Afrin’de, terör örgütlerine karşı ülkemizin sınır güvenliğini korumak ve bölgede yaşayan Suriye halkını zulüm ve baskıdan kurtarmak amacıyla 'Zeytin Dalı Harekatı'nı başlatan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne görevlerinde muvaffakiyetler diliyorum, TSK'nın haklı gerekçelerle başlattığı bu operasyonu sonuna kadar destekliyor ve her zaman silahlı kuvvetlerimizin yanında ve destekçisi olduğumuzu belirtmek istiyorum. Bu bağlamda birlik ve beraberliğimizi pekiştirmek adına ilçe esnafımıza iş yerlerine asmaları için ücretsiz Türk bayrağı dağıttık. İşyerlerini şanlı al bayrağımızla süsleyen tüm esnafa teşekkür ederim."

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