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12.01.2018 21:55

CHP Adana: "OHAL kanunsuzlukları resmileştirdi"

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CHP Adana: "OHAL kanunsuzlukları resmileştirdi"
CHP Adana İl Örgütü, OHAL’in kaldırılması talebiyle basın açıklaması yaptı.

Atatürk Parkı’da gerçekleşen açıklamaya CHP Adana milletvekilleri Zülfikar İnönü Tümer, İbrahim Özdiş, Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, TMMOB İKK, Adana Tabip Odası, DİSK ve KESK’e bağlı sendikalar, Birleşik Kamu İş, Adana Barosu, ADD, ÇYDD ve Cumhuriyet Kadınları Derneği ve Emek Partisi üyeri katıldı. 

Basın açıklamasını okuyan CHP Adana İl Başkanı Ayhan Barut, OHAL’in, milli iradeye, demokrasiye, insan haklarına ve özgürlüklere yönelik bir karşı darbe halini aldığını belirterek “Darbe ve darbecilerle mücadele bahanesi ile başlayan OHAL, gelinen süreçte iktidar partisinin karşısında duran tüm muhalif kesimlere yönelik bir sindirme operasyonuna dönüşmüştür. Yemin ettikleri Anayasa’yı savunmak yerine cübbelerini iliklemeye çalışan kimi yüksek yargı mensupları ile birlikte, OHAL kanunsuzlukları adeta zor kullanılarak resmileştirilmiştir” dedi.

OHAL KHK’lerinin, toplumun üzerinde sallanan bir kılıç olarak, seslerini yükseltmek isteyen tüm kesimlere yönelik bir silah halini aldığını belirten Barut, “15 Ocak 2018 günü Ankara’da düzenlenecek OHAL Forumu ile sivil darbenin ülkemizde açtığı derin yarayı bir kez daha haykıracak ve tek adam rejimine karşı duran, demokrasiden yana tüm kesimlerin kendilerini ifade edeceği bir buluşmayı sağlayacağız” dedi.

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