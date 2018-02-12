CHP 3’üncü havalimanındaki ‘işçi ölümleri’ iddiasını Meclis’e taşıdı

Cumhuriyet bugünkü Mehmet Kızmaz imzalı manşet haberinde, havalimanı inşaatının en başından beri çalışan hafriyat kamyonu şoförü C.’nin iddialarına yer vermişti.
C., inşaatta çalışan 400 işçinin öldüğünü, Anadolu’dan gelen işçilerin ailelerinin ise para verilerek susturulduğunu söylemişti.
Cumhuriyet’in haberine göre, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu’nun cevaplaması talebiyle Meclis’e soru önergesi verdi.
Ağbaba, inşaatta kaç kişinin hayatını kaybettiğini, alanda toplam kaç firmanın faaliyet gösterdiğini ve geçmişte bu şirketlerde iş cinayeti vakalarının gerçekleşip gerçekleşmediğini sordu.
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