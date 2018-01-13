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13.01.2018 22:35

Chelsea, kendi evinde puan kaybetti

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Chelsea, kendi evinde puan kaybetti
Chelsea, evindeki 7 maçlık galibiyet serisini bu beraberlikle sonlandırdı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, 23. hafta maçında Leicester City ile 0-0 berabere kaldı.

Ligin son iki şampiyonunu karşı karşıya getiren mücadelede Chelsea, Stamford Bridge Stadı'nda Leicester City'i ağırladı.

Sahasında oynadığı son 7 maçtan galibiyetle ayrılan başkent temsilcisi, rakibine göre daha fazla pozisyon bulduğu karşılaşmada skor üretemedi ve iki takım sahadan birer puanla ayrıldı. Konuk ekipte forma giyen Ben Chilwell, 68. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu beraberliğin ardından Chelsea puanını 47, Leicester City ise 31'e yükseltti.

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