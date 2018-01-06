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07.01.2018 06:15

Cezayir, Fransa'nın müzede sergilediği kafataslarını istedi

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Cezayir, Fransa'nın müzede sergilediği kafataslarını istedi
Cezayir'in, Paris'te bir müzede sergilenen Cezayirli direnişçilerin kafatasları ve ulusal arşivin iadesi için Fransız makamlarına resmi talepte bulunduğu bildirildi.

Cezayir resmi haber ajansı APS'nin Cezayir'in Paris Büyükelçiliği'ne dayandırdığı habere göre, Cezayir Dışişleri Bakanı Abdülkadir el Mesahil, Paris Büyükelçisi'nden iki yüzyıldır Paris İnsan Müzesi'nde sergilenen Cezayirli direnişçilerin kafatasları ve ulusal arşivin geri verilmesi için Fransız makamlarına resmi talepte bulunmasını istedi.
Cezayir'in Paris Büyükelçisi Abdulkadir Mesduva da Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian'a konuyla ilgili ülkesinin resmi talebini iletti.

France 24 televizyonunun geçen yıl ekim ayında yayınladığı raporda, Paris İnsan Müzesi'nde 18 bin kafatasından 500'ünün kimliğinin saptandığı, bu kafataslarından 37'sinin 19. yüzyılda Cezayir'i işgal eden Fransız güçlerince öldürüldükten sonra başları kesilen Cezayirli direniş liderlerine ait olduğu belirtilmişti.

Cezayir yönetimi Fransa'nın 1830-1962 yıllarında bazıları 1518-1830 Osmanlı dönemine dayanan 18 bin vesikayı ülkeden götürdüğünü belirtiyor.

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