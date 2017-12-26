Cezaevlerinde tek tip alarmı

KHK ile getirilen tek tip elbise zorunluluğu cezaevlerindeki 60 bin kişiyi kapsıyor. Kıyafeti giymeyi reddedenlere hücre ve görüş yasağı gibi disiplin cezaları verileceği belirtiliyor.

1 ay içinde hayata geçirilmesi planlanan uygulama nedeniyle cezaevlerinde önlemler artırıldı.

696 sayılı KHK’da yer alan ‘tek tip kıyafet’ düzenlemesi, ‘Terörle Mücadele Kanunu’ kapsamına giren yaklaşık 60 bin tutuklu ve hükümlüyü ilgilendiriyor. Bu kişilerin yaklaşık 50 bini ‘FETÖ’ davalarından içerde, diğerleri ise siyasi tutuklular.

Gazete Habertürk’ten Fevzi Çakır’ın haberine göre darbeye teşebbüsten tutuklu ve hükümlü olanlar ‘badem kurusu’, siyasi mahpuslar ise ‘gri’ renkte göğüs ve pantolon bölümü bitişik tulum giymeye zorlanacak.

Kadın tutuklu ve hükümlülerin giyecekleri elbiselerin renkleri erkek tutuklu ve hükümlülerle aynı olmakla birlikte, durumlarına göre kadınların elbiseleri farklı şekilde olabilecek. Kadınların elbiselerinin ayrıntıları bir ay içinde yayımlanacak yönetmelikte düzenlenecek. Çocuklar ile hamileler, bu uygulamanın dışında tutuldu.

Tek tip kıyafeti giymeyi reddeden veya kıyafete kasten zarar verenlere, ziyaretçi kabulünden yoksun bırakma disiplin cezası verilmesi hükme bağlandı. Hücre hapsi de verilebilecek.

Düzenlemeye ilişkin yönetmelik bir ay içinde çıkarılacak.

Düzenlemeye yönelik tepkilere karşı cezaevlerinde güvenlik önlemlerinin artırıldığı öğrenildi.