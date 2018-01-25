"Cezaevleri dert küpüne döndü"

Yarkadaş: "Cezaevlerindeki keyfi uygulamalar zirveye çıktı. Gazeteler içeri alınmıyor, giyecekler geri yollanıyor. Tutukluların tedavi ihtiyacı karşılanmıyor."

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, "OHAL ve KHK rejimi, cezaevlerindeki çileyi artırdı. Hak gasplarında patlama var. İhlal edilmeyen hiçbir hak kalmadı" dedi.

Cezaevlerinde yaşanan sorunlarda yaşanan artış TBMM gündemine taşındı. CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün yanıtlaması istemiyle verdiği yazılı önergesinde, "Hak ihlallerini durdurmayı ve sorumlular hakkında işlem yapmayı düşünüyor musunuz?" sorusunu yöneltti.

"OHAL VE KHK KEYFİYETİ ARTIRDI"

Cezaevlerinde yaşanan hak ihlallerini sıralayan Yarkadaş, "OHAL ve KHK'dan güç alan bürokratlar, keyfi uygulamalarda sınır tanımıyor" dedi.

Son olarak Menemen R Tipi Ceza İnfaz Kurumu’nda kalan tutuklulara Evrensel, Özgürlükçü Demokrasi, Cumhuriyet ve BirGün gazetelerinin verilmediğini belirten Yarkadaş şöyle konuştu:

"Adı geçen gazeteler, 'terör övücü, etnik köken üzerinden ayrıştırıcı, devlet kurumlarını, devlet büyüklerini ve görevlilerini aşağılayıcı ifadeler içerdiği' iddiasıyla yasaklandı. Bu gazeteler hakkında açılmış bir soruşturma bile yok... Ancak cezaevi idaresi, gazeteleri 'durumdan vazife çıkararak' yasaklıyor ve tutuklulara verdirtmiyor. Bu açık bir hak gaspıdır. Cezaevindeki kişiyi ikinci kez cezalandırmaktır. Bu yasağa derhal son verilmeli ve tutukluların haber alma hakkına saygı duyulmalıdır."

"ÇIPLAK ARAMA DAYATMASI VAR"

Cezaevlerindeki sorunların saymakla bitirilemeyeceğine dikkat çeken Yarkadaş, sözlerine şöyle devam etti:

"Elazığ Cezaevi'ne getirilen tutuklular çıplak arama dayatmasına maruz kalıyor. İnsanlık dışı bu tutum, protestolara ve açlık grevine rağmen sürdürülüyor. Bu cezaevi AKP'nin adeta pilot uygulamalarının hayata geçirildiği bir yer haline döndü. Gazetelerin yanı sıra, el radyoları da verilmiyor. Tutuklular adeta yaşamdan izole ediliyor."

"VEREM HASTASI KAÇ TUTUKLU VAR?"

İstanbul Silivri Cezaevi'ndeki sorunların da artış gösterdiğini belirten Yarkadaş, "Tutuklu sayısı arttıkça, tedavi olanağı da azalıyor. İddiaya göre, yaşam koşulları yüzünden 70 tutukluda verem hastalığı başgöstermiş. Bakana bunu da sordum. Umarım gereken önlemleri derhal alırlar" dedi.

"MARKASI OLMAYAN KAZAK İÇERİ ALINMIYOR?"

20 bine yakın tutuklu sayısına sahip olan Silivri Cezaevi'nin 8 Nolu kampüsünde "el radyosu yasağı" uygulamasının sürdüğünü belirten Yarkadaş şöyle konuştu:

"Tutukluların radyoları toplandı ve geri verilmedi. Aynı kampüs, Da Vinci'nin Şifresi adlı kitabı da üzerinde 'şifre' sözcüğü geçtiği için içeri almamıştı. Eleştirimiz sonucu kitap içeri girebildi. Ancak diğer keyfi yasaklar sürüyor. Örneğin, bir aile çocuğuna kazak getirdiğinde 'Üzerinde marka etiketinin olması gerekiyor' şartıyla karşılaşıyor. Üzerinde marka etiketi ve yeni olmayan giyecekler içeri alınmıyor. Ailelerin çoğu, yoksul insanlar zaten... Her zaman yeni elbise alma imkanları yok. Ayrıca her giyeceği etiketi olan mağazalardan alma imkanlarına da sahip değiller. Çoğu aile pazardan alıyor giyecekleri... Marka etiketi olan giyeceği alma gücü yok bu insanların zaten... Bu yüzden birçok tutuklu, getirilen eşyalara ulaşamıyor. Bu keyfi ve anlamsız yasak sona ermelidir."

ELBİSE YIKATMANIN MALİYETİ

Cezaevinde elbiselerini temizletmenin de belli bir maliyet gerektirdiğini belirten CHP'li vekil, "İdare bir sepeti 7.5 TL'ye yıkıyor. Maddi imkanı kısıtlı olan mahkum, dışarıdan da elbise alma imkanına sahip değil. Bu yüzden birçok tutuklu günlük temiz eşya ihtiyacını gideremiyor" diye konuştu.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'e "Gelin cezaevlerini birlikte dolaşalım ve sorunlara siz de şahit olun" diyen Yarkadaş, "Tek Tip Elbise dayatmasından vazgeçin" çağrısında da bulundu.

"GRUP YORUM ÜYESİ FELÇ KALMA RİSKİ TAŞIYOR"

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan GRUP YORUM üyesi Dilan Poyraz'ın sağlık durumunu da TBMM'ye taşıyan Barış Yarkadaş, "Dilan'ın babası Ali Poyraz'ın feryadına kulak verin" dedi. Baba Ali Poyraz'ın "Kızım tedavi edilmezse felç kalacak" dediğini aktaran Yarkadaş, Sağlık ve Adalet Bakanı'nı göreve çağırdı. CHP'li vekil, "Bu ülkenin yurttaşlarının can güvenliğinden siz sorumlusunuz. Bu misyonunuzu yerine getirin ve Dilan Poyraz'ın tedavi olmasını sağlayın" dedi.

"KANSER HASTASININ RAPORLARINI YOLLADIM"

Yarkadaş, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'e, Şakran Cezaevi'nde tutuklu bulunan Cemal Şahin'in raporlarını gönderdiğini de açıkladı. Yarkadaş, "Tüm bulgular kanser olduğunu gösteriyor. Buna rağmen cezaevinde tutulması vicdanı olan herkesi yaralıyor. Sayın Bakanın gerekeni yapmasını talep ediyorum" ifadesini kullandı.

DERT KÜPÜ

Cezaevlerinin birer dert küpüne dönüştüğünü belirten Yarkadaş, "AKP ve yönetimindeki bürokratlar, siyasi tutuklulara hasım gibi yaklaşma anlayışını terk etmelidir" diye konuştu.

