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04.01.2018 20:45

Cezaevindeki Osman Kavala'dan 'FETÖ' mesajı

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Cezaevindeki Osman Kavala'dan 'FETÖ' mesajı
Osman Kavala tutuklu bulunduğu cezaevinden mesaj gönderdi.

Osman Kavala Silivri’den avukatları aracılığıyla mesaj gönderdi. Kavala hakkındaki asılsız suçlamalara şaşırdığını söyledi.

“Tutuklanma gerekçesinde beni FETÖ ve 15 Temmuz darbe girişimiyle ilişkilendiren iddiaları daha çok yadırgadım.” diyen Kavala şu ifadeleri kullandı: “ Hayatı boyunca darbelere karşı olmuş ve yıllardan beri FETÖ'nün devlet içerisindeki yapılanmasının olumsuzlukları konusunda kamuoyunun dikkatini çekmeye çalışmış biri olduğum ortadayken, böyle bir suç iddiasının üzerime atılmasını büyük bir hayretle karşılıyorum. Bu konudaki haberlerle ilgili yasal yollara başvurduğumu belirtmek isterim. Her şeye rağmen, yeni yılın demokrasi ve özgürlükler açısından daha iyi bir yıl olacağına dair inancım tam.”

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