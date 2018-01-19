Cezaevindeki isyanda 2 gardiyan yaralandı

Fransa Adalet Bakanlığı Korsika'daki bir hapishanede, mahkumların saldırısı sonucu iki gardiyanın yaralandığını açıkladı.

SPUTNİK - Korsika'da yer alan Borgo hapishanesinde, 3 mahkum tarafından gerçekleştirilen saldırı sonucunda iki gardiyanın yaralandığı öğrenildi. Gardiyanların hayati tehlikesi bulunmadığı belirtilirken, saldırının nasıl gerçekleştiği ve saldırganların kimliğiyle ilgili bilgi verilmedi.

Fransız gardiyanlar, kısa süre önce hapishanelerdeki çalışma koşulları ve güvenlik açığı sebebiyle ülke çapında gösteriler düzenlemişti.Saldırının protesto gösterilerinin üzerine gelmesi dikkat çekti.

Gösteriler, ülkenin kuzeyinde yer alan yüksek güvenlikli bir hapishanede, radikal bir mahkumun bıçakla üç gardiyana saldırması üzerine başlamıştı.