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09.01.2018 11:40

Cezaevinde öldürülen Ulaş Yurdakul Meclis gündeminde

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Cezaevinde öldürülen Ulaş Yurdakul Meclis gündeminde
CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, cezaevinde öldürülen Ulaş Yurdakul hakkında Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün yanıtlaması istemiyle bir soru önergesi verdi.

CHP'li Tanrıkulu'nun önergesi şu şekilde;

Balıkesir Kepsut Cezaevi’nde adli bir suç nedeniyle hükümlü bulunan Ulaş Yurdakul, 2017 yılı başında diğer mahkumlar tarafından dövülerek öldürülmüştür.

Basına da yansıyan bilgilerden, 14 Nisan 2016 tarihinde Kepsut Cezaevi C3 koğuşuna yerleştirilen Ulaş Yurdakul’un mahkumlar tarafından sürekli dövüldüğü anlaşılmaktadır.

Mahkumların Cumhuriyet Savcılığı’na verdiği ifadelerden, Ulaş Yurdakul’un diğer mahkumlar tarafından sürekli dövüldüğünü cezaevi yöneticilerinin ve infaz koruma memurlarının bildiği ancak göz yumdukları anlaşılmaktadır.

Soruşturma sonucunda cezaevi yöneticileri hakkında takipsizlik kararı verilmiştir.

Soruşturmanın tüm aşamaları bakanlığınızın bilgisi dahilindedir.

Bu bağlamda;

1) Ulaş Yurdakul hangi gerekçeyle “sorun çıkaran mahkumların konulduğu” C3 koğuşuna verilmiştir?

2) Ulaş Yurdakul, neden “sorun çıkaran mahkum” olarak nitelenmiştir?

3) 26 Nisan 2016 tarihinde Balıkesir Devlet Hastanesi Sağlık Kurulu tarafından Manisa ruh Sağlığı Hastalıkları Hastanesi’ne sevk edilen Ulaş Yurdakul neden buraya gönderilmemiştir? Bu konuda adli ya da idari bir soruşturma açılmış mıdır?

4) Mahkumlar ifadelerinde “Kurum müdürleri bilmelerine rağmen müdahale etmiyorlardı” demektedirler. Bu ifadeler soruşturma aşamasında incelenmiş midir?

5) Ulaş Yurdakul, reçeteli ilaç kullanmadığına göre otopside belirlenen ilaçlar hangi kanallarla koğuşta bulunan diğer mahkumların eline geçmiştir?

6) Son 10 yıl içinde cezaevinde ölen tutuklu ve hükümlülerin cezaevine, ölüm zamanına ve ölüm gerekçesine göre dökümü nedir?

7) Son 10 yıllık dönem içinde diğer mahkumlar tarafından öldürülen ya da yaralanan tutuklu ve hükümlülerin cezaevine, olayın nedenine ve tarihe göre dökümü nedir?

8) Aynı dönem içinde öldürme ve yaralama olayları nedeniyle cezaevi yönetici ve çalışanları hakkında açılan adli ve idari soruşturmaların dökümü ve sonuçları nedir?

9) Ulaş Yurdakul’un ölümüne katılmasalar bile seyirci kaldıkları ifadelerden anlaşılan cezaevi yönetici ve çalışanları halen nerede görev yapmaktadır?

10) Tutuklu ve hükümlülerin can güvenliğini sağlamak kimin görevidir

11) Tutuklu ve hükümlülerin birbirlerine şiddet uygulamasını önlemek cezaevi yönetici ve çalışanlarının görevi midir? 

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