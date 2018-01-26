Cezaevinde ‘hoş geldin’ dayağı: Şurada kamera yok, dövebilirsiniz

ALİCAN ULUDAĞ - CUMHURİYET - 12 Eylül döneminde yapılan işkence ve kötü muamele benzeri olayların benzerleri cezaevlerinde yeniden yaşanmaya başladı. Berkin Elvan’ın cenazesine katıldığı gerekçesiyle tutuklanan üniversite öğrencisi Berkay Ustabaş, Kırıkkale Cezaevi’ne sevk edilirken darp edildi. Ustabaş’la birlikte Kırıkkale Cezaevi’ne getirilen 12 kişi, çırılçıplak soyularak “hoşgeldin dayağı” atıldı. Bazı tutuklular da falakaya yatırıldı.

Ankara’da görevli avukat Eylem Hakverdi, Kırıkkale Cezaevi’ne giderek, müvekkili Berkay Ustabaş’ı ile çarşamba günü bir görüşme gerçekleştirdi. Ustabaş, yaşadıklarını avukatına anlattı. Hakverdi’nin verdiği bilgiye göre, İstanbul Üniversitesi öğrencisi olan Berkay Ustabaş, Berkin Elvan’ın cezane törenine katıldığı için “terör örgütü üyesi olmak” suçundan tutuklandı.

Silivri’de üç kişiyle birlikte kalan Ustabaş, koğuşun kapısında “hazır mıyız” sesiyle irkildi. Ne olduğunu anlamak için ayağa kalkan üç tutuklu, içeri giren 12 kadar gardiyanın “saldırısına” uğradı. Sevk edilecekleri söylenmeden darp edilen üç kişi, ring aracına bindirildi. Silivri’den toplam 12 kişi, Kırıkkale F Tipi Cezaevi’ne getirildi.

Doktor ‘görmedi’

Tutukluların koğuştaki eşyalarını dahi almalarına izin verilmedi. Kırıkkale Cezaevi’ne girişte çırılçıplak soyulan tutuklulara, tekme, yumruk ve coplarla “hoşgeldin” dayağı atıldı. Ustabaş’ının avukatına söylediğine göre, bazı tutuklular falakaya yatırıldı. Gardiyanların, tutukluları koğuşlarına götürürken, “Burada kamera var, vurmayın; şurada kamera yok, dövebilirsiniz” diye uyardığı da iddia edildi.

Tutuklular, sağlık raporu için doktor karşısına çıkarıldı. Tutuklu Ustabaş, avukatına şunları anlattı: “Gardiyanlar, iz kalmasın diye sırtımıza kalçalarımıza vurdu. Muayene sırasında gardiyanların dışarı çıkmasını istedim. Doktor, ‘sen delikanlı değil misin’ diyerek dalga geçti. Normal yerlere bakıp bir şeyin yok dedi. Bizi döven ekip eğitimliydi. Nereye çalışacaklarını biliyordu.”

Avukat Eylem Hakverdi, müvekkiline işkence yapan gardiyanlar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.