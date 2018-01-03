Cezaevinde açlık grevi 55. gününde

Elazığ T Tipi Cezaevinde 10 kadın tutuklunun başlattığı açlık grevi 55. gününde. Avukat Önder Alçiçek, cezaevinde yaşananlara ilişkin bilgi verdi.

Elazığ T Tipi Cezaevinde 10 kadın tutuklunun başlattığı açlık grevi 55. gününde. Cezaevinde yaşananlara ilişkin bilgi veren Avukat Önder Alçiçek, “Koğuşların içerisine tazyikli su sıkılmış, bazı tutsakların parmakları mazgalda sıkıştırılmış” dedi.

OHAL sonrasında yaygın sevk ve hak ihlalleriyle gündemden düşmeyen Elazığ T Tipi Cezaevinde yaşanan hak ihlallerine karşı 10 kadın tutuklu 55 gündür açlık grevinde. Konuya ilişkin Mezopotamya Ajansına konuşan Diyarbakır Barosu Cezaevi İzleme Komisyonu Üyesi Avukat Önder Alçiçek, Elazığ T Tipi Cezaevinde büyük hak ihlallerinin yaşandığını söyledi.

‘CEZAEVİ GİRİŞİNDE ÇIPLAK ARAMA ZORLAMASI’

Son süreçte cezaevlerine yönelik baskı ve şiddet politikalarının arttığına işaret eden Alçiçek, özelikle Elazığ T Tipi Cezaevinde sürdürülen bilinçli bir politika olduğunu ifade etti. Yapılan uygulamaların hukuksuz olduğunu vurgulayan Alçiçek, “Elazığ T Tipi kurulduğu günden beri hak ihlallerinin kendini gösterdiği bir yer. Özellikle sevkle gelen tutuklu ve hükümlüler, cezaevi girişlerinde çıplak aramaya maruz bırakılıyor. KHK’ler ile gelen bazı kısıtlamaların cezaevlerine de bazı yansımaları oldu’’ ifadelerini kullandı.

‘KİMLİK KARTI DAYATMASINI KABUL ETMİYORLAR’

Tutukluların birçok haktan mahrum bırakıldığını belirten Alçiçek, “Sohbet hakkı, aileleri ile görüşme hakkı her ay gerçekleştiriliyordu; fakat OHAL’den sonra 2 ayda bir defaya çıkartıldı. Bunun dışında özellikle dikkat çekmek istediğim ve özellikle Elazığ T Tipi Cezaevinde yaklaşık 3 aydır dayatılmaya çalışılan bir kimlik kartı uygulaması var. Cezaevinde bulunan tutuklu ve hükümlülerin koğuşun dışındaki alanlara çıkarken üstlerinde bulundurmaları için verilen kimlikte onur kırıcı ibareler söz konusu o yüzden tutuklular kullanmak istemiyor” diye belirtti.

Siyasi tutukluların dayatılmak istenen uygulamaları kabul etmedikleri için tekli odalara konulup darbedildiğini kaydeden Alçiçek, “Cezaevi personellerinin koğuşların içerisine sıktıkları tazyikli sular ile koğuşlarda bulunan astım hastası insanların sağlık sorunları yaşadığını, aynı şekilde tutsakların parmaklarının mazgalda sıkıştırıldığı gibi birçok hak ihlalleri ile karşılaştık’’ diye konuştu.