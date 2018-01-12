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13.01.2018 02:00

Cezaevi önünde mahkumlara 'tek tip elbise' protestosu

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Cezaevi önünde mahkumlara 'tek tip elbise' protestosu
HDP, tek tip kıyafet düzenlemesini Bursa H Tipi Kapalı Cezaevi önünde protesto etti.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Bursa İl Örgütü, 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle (KHK) getirilen tek tip kıyafet düzenlemesini, Bursa H Tipi Kapalı Cezaevi önünde basın açıklaması ile protesto etti.

“OHAL uygulamalarına, KHK’lere, tek tipe hayır” pankartının açıldığı protesto eylemine, HDP il ve ilçe üyeleri, tutuklu ve hükümlü aileleri ve demokrasi güçleri katıldı.

Açıklamayı yapan HD İl Eşbaşkanı Filiz Ejderoğlu, kıyafet dayatmasının masumiyet karinesini açıkça ihlal ettiğini belirterek, şunları söyledi:

“Tutukluluk halinin ya da tutuklama sebebini teşkil eden şüphelerin bir gereği olmayan tek tip elbise zorunluluğu, bir cezalandırma aracı olarak kullanılmakta ve insan onuruna müdahale mahiyeti taşımaktadır.”

Dayatmanın kişi özgürlüğünün kısıtlanması yoluyla infaz edilen cezanın sınırlarını aşmakta olduğunu kaydeden Ejderoğlu, “Zorunlu kıyafet uygulamasının yalnızca siyasi tutuklu yargılanan ya da bu suçlardan hüküm giymiş kişilere uygulanması bu uygulamanın cezanın kendisi olarak tasarlandığını ve insan onuruna bir müdahale içerdiğini açıkça göstermektedir” diye konuştu.

Tek tip kıyafet uygulamasının hukuk dışılığın ve düşman ceza hukuku uygulamalarının simgesi haline gelen Guantanamo Cezaevi çerçevesinde tanınıyor olmasının mevcut durumu daha da kabul edilemez kıldığını dile getiren Ejderoğlu, kamu gücünü kullananların ABD’nin simgeleşmiş uygulamalarından birini hayata geçirmesinin önemli sakıncalar barındırdığının izahtan yoksun olduğunu söyledi. Ejderoğlu, son olarak tutuklu bulunan HDP İl Eş Başkanı Yüksel Akgün ve 27 arkadaşlarının da tek tip kıyafet dayatmasını protesto etmek için bir ay görüşe çıkmama kararı aldıklarını aktardı. 

(Mezopotamya Ajansı)

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