Cezaevi müdürüne suikast davasında ağırlaştırılmış müebbet cezası

Kocaeli F Tipi Cezaevi Müdürü İsmet Aktürk'e yönelik suikastla ilgili davada, 3 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. 3 sanık da 20'şer yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kocaeli F Tipi Cezaevi Müdürü İsmet Aktürk’ün öldürülmesi ile ilgili davada 3 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, 3 sanığa ise 20’şer yıl hapis cezası verildi.

İzmit’te, Kocaeli F Tipi Cezaevi Müdürü İsmet Aktürk, 16 Haziran 2015’te, makam aracı ile seyir halindeyken silahlı saldırıya uğradı ve hayatını kaybetti. Suikastı düzenleyenlerin, Kocaeli F Tipi Cezaevi’nde cezasını çekmekte olan Mustafa Taştan’la bağlantılı olduğu öne sürüldü.