Uzmanından 'Ormanlarımıza Sahip Çıkalım' Uyarısı

Mardin’de Jeoloji Mühendisi Fahri Çelik, artan hava sıcaklığının nedenini son yıllarda çıkan orman yangınları olarak değerlendirdi.

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Uzmanından 'Ormanlarımıza Sahip Çıkalım' Uyarısı

Jeoloji Mühendisi Fahri Çelik, ormanlarda çıkan yangın sonucu ağaçların yok olmasından kaynaklı rüzgar hızının azaldığını ve hava sıcaklığının arttığını söyledi. Türkiye ve dünyada son yıllarda sıcaklarda ciddi bir artış olduğunu belirten Çelik, "Eski yıllara nazaran şu an bazı bölgelerde 55 dereceye varan sıcaklıklara şahit oluyoruz. Yaptığımız araştırmalar neticesinde sıcaklıkların artış nedeni orman yangınlarının artmasına bağlıyoruz. Ormanlar dünyanın oksijen kaynağıdır. Son yıllarda dünyamızdan çok sayıda orman yangınları çıkmıştır. Bu orman yangınları sonucu ağaçların çoğu yok olmuştur. Bundan kaynaklı sıcaklığında artış yaşanıyor. sıcaklığın artmasının nedeni ağaçların yok olmasıdır. Ağaçların yok olmasından kaynaklı rüzgâr hızı azalıyor. Buradan herkese ormanlara karşı duyarlı olma çağrısında bulunuyoruz. Ormanlar bizim oksijen kaynağımızdır. Ormanlarımıza sahip çıkmamız gerekiyor” dedi.

Kaynak: İHA

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