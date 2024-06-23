Tuz Gölü pespembe oldu! Muhteşem görüntüsü ile ziyaretçi akınına uğradı

Tuz Gölü'nde algler ve bakteriler nedeniyle suyun rengi pembeye büründü. Z Muhteşem görüntüsü ile ziyaretçi akınına uğrayan göl havadan bakıldığında "pembe beyaz" bir renk şöleni ortaya çıktı.

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Tuz Gölü pespembe oldu! Muhteşem görüntüsü ile ziyaretçi akınına uğradı

Aksaray, Konya ve Ankara sınırları içerisinde bulunan ve Türkiye'nin en büyük ikinci gölü olan Tuz Gölü, içerisinde barındırdığı algler ve bakteriler nedeniyle pembe renge büründü.

Tuz Gölü pespembe oldu! Muhteşem görüntüsü ile ziyaretçi akınına uğradı - Resim : 1

Her yıl yerli ve yabancı turistleri ağırlayan Tuz Gölü'nde algler, sıcağın ve tuzun arttığı yaz aylarında renkli madde üreterek güneşin zararlı ışınlarından korunuyor.

Tuz Gölü pespembe oldu! Muhteşem görüntüsü ile ziyaretçi akınına uğradı - Resim : 2

Bakteriler ise fazla ürediği için gölün rengi pembe veya kırmızı renge bürünüyor. Kışın buz mavisi, yazın ise beyaz rengiyle dikkati çeken Tuz Gölü'nde son olarak “pembe beyaz” şölen yaşanıyor.

Tuz Gölü pespembe oldu! Muhteşem görüntüsü ile ziyaretçi akınına uğradı - Resim : 3

Gölün bir bölümünün pembe, diğer bölümlerinin beyaz kaldığı eşsiz anlar İHA ekibi tarafından kaydedildi.

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Tuz Gölü'nü güzergahtan geçen vatandaşlar da ziyaret ediyor. Ortopedik rahatsızlıklara karşı şifa bulmaya gelen vatandaşlar ise, tüm vücudunu tuzlu kuma gömüyor.

Kaynak: İHA

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