Türkiye'de 545 maden sahası ihaleye çıkıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) Türkiye'de 545 maden sahasının ihale edileceğini duyurdu.

Türkiye'de 545 maden sahası ihaleye çıkıyor

Konuya ilişkin ilan, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, 545 adet maden sahası, Resmi Gazete ilan yayım tarihinden itibaren en az 15 gün süre ile "https://www.mapeg.gov.tr/" adresinde ilan edilecek.

İhaleler kapalı teklif ve açık artırma usulü ile yapılacak.

Başvurular MAPEG tarafınca değerlendirildikten sonra, ilk defa ihalesi yapılan sahalara başvuru yapılmaması halinde sahalar yeniden ihale edilecek.

Kapalı teklifi Genel Müdürlükçe belirlenen taban ihale bedelinden az olan müracaatlar değerlendirmeye alınmayacak.

Marmaris’te motor kazası: 1 ölü, 2 yaralıMarmaris’te motor kazası: 1 ölü, 2 yaralıGüncel

İhale teminat tutarı, MAPEG tarafından belirlenen taban ihale bedelinden ve kapalı olarak verilen teklifin yüzde 20'sinden az olan müracaatlar da değerlendirilmeyecek.

Kaynak: AA

Etiketler
Maden
Denizin rengi değişti: Ortalığı kötü koku sardı Denizin rengi değişti: Ortalığı kötü koku sardı
Emeğiniz boşuna gitmesin. Kışlık yeşil fasulye böyle saklanırsa küflenmiyor Emeğiniz boşuna gitmesin. Kışlık yeşil fasulye böyle saklanırsa küflenmiyor
Selçuk Tepeli ile zirveye koşan NOW TV şimdi de sürpriz bir isimle anlaştı Selçuk Tepeli ile zirveye koşan NOW TV şimdi de sürpriz bir isimle anlaştı
Mersin'de orman yangını! Ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor Korkutan orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor
ÇOK OKUNANLAR
Bankacılık sektöründe hareketlilik: İhtiyaç kredilerinde faiz oranı düştü İhtiyaç kredilerinde faiz oranı düştü
Meteoroloji'den İstanbul dahil 17 il için sağanak uyarısı Meteoroloji'den İstanbul dahil 17 il için sağanak uyarısı
Hesaplar değişti! Milyonlarca emeklinin merak ettiği yeni kök maaş tablosu Milyonlarca emeklinin merak ettiği yeni kök maaş tablosu
Ülkü Ocakları üyeleri, Sinan Ateş'in kardeşi Selma Ateş'i takip etti Ülkü Ocakları üyeleri, Sinan Ateş'in kardeşi Selma Ateş'i takip etti
Kulis: Erdoğan, Özel ile görüşmesi sonrası Bakan Şimşek’e talimat verdi Kulis: Erdoğan, Özel ile görüşmesi sonrası Bakan Şimşek’e talimat verdi