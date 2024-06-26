‘Toplu yok oluş’u, nadir türlerin yaşadığı yerler önleyebilir

Çeşitli üniversite ve sivil toplum kuruluşlarından bilim insanlarının yaptığı araştırmada, nadir bitki ve hayvan türlerine ev sahipliği yapan ancak koruma altında olmayan alanların korumaya alınmasının, söz konusu türlerin yok olmasını önleyebileceği ortaya konuldu.

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‘Toplu yok oluş’u, nadir türlerin yaşadığı yerler önleyebilir

"Frontiers in Science" dergisinde yayımlanan araştırmada, ender bitki ve hayvan türlerinin yoğunlaştığı bölgeler incelendi.

Araştırmada, dünyadaki toprakların yaklaşık yüzde 1,2'sine tekabül eden nadir bitki ve hayvan türlerine ev sahipliği yapan ancak henüz koruma altında olmayan 17 bin bölge ele alındı.

Yaklaşık 164 milyon hektarlık bu alanların korunmasının, söz konusu türlerin yok olmasını önleyebileceği tespit edildi.

Koruma alanlarının tahribinin, türlerin yok olmasını hızlandırdığı aktarılan araştırmada, bu alanların hükümetlerin en büyük önceliği olması gerektiği ifade edildi.

Araştırmada, söz konusu alanların yüzde 80'inden fazlasının sadece 30 ülkede yer aldığı belirtilirken yaklaşık yüzde 72'sinin de 10 ülkede bulunduğu kaydedildi.

Korunmasız yerlerin "çok küçük alanlarda" yoğunlaştığını belirten araştırmacılardan Dr. Eric Dinerstein, "acil koruma için bu alanların hedeflenmesinin" kitlesel yok oluşun önlenmesi açısından çok kritik olduğuna dikkati çekti.

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