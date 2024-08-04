Tokat Serkiz Yaylası'nda Maden Protestosu: Toprağımızı Kimseye Vermeyiz!

Tokat'a bağlı Şehitler köyü ve Serkiz Yaylası'nda Emsa Madencilik'in 29 ayrı noktada yapacağı maden sondaj çalışmalarına karşı vatandaşlar, Tokat Valiliği önünde eylem yaptı. Daha sonra sondajın vurulduğu yer olan Yaylacık mevkisi Sorhun Obası’na giden vatandaşlar, protesto eylemlerini burada da sürdürdü.

Eylemde "Toprağımızı kimseye vermeyiz", "Doğamızı katledenleri unutmayacağız", "Geleceğimizi mahvedenleri affetmeyeceğiz", "Siyanüre hayır", "Yaylamızda maden istemiyoruz" sloganları atıldı.

Kaynak: ANKA