Tekirdağ'daki Göleti Kuraklık Vurdu

Tekirdağ'daki Türkmenli Göleti kuraklık nedeniyle zor günler geçiriyor. Göletteki su seviyesinin yüzde 7'ye düştüğü bildirildi.

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Tekirdağ'daki Göleti Kuraklık Vurdu

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesindeki Türkmenli Göleti'nin su seviyesi kuraklık nedeniyle yüzde 7'ye düştü.

Sulama için kullanılan ve ilçedeki bazı mahallere içme suyu sağlayan Türkmenli Göleti'nde su seviyesi yaz başından bu yana gerilemeye başladı.

Sıcaklıkların zaman zaman 35 dereceye ulaştığı bölgede son günlerde göletin suyu iyice azalarak yüzde 7'ye düştü.

Türkmenli Mahalle Muhtarı Mümin Somuncu, göletteki su miktarının son yıllarda düşmeye başladığını, vatandaşların bu konuda her zamankinden daha çok duyarlı olması gerektiğini ifade etti.

Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) ekipleri, vatandaşları su tasarrufu konusunda uyarıyor.

Kaynak: AA

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