Tam Bir Vitamin Deposu! Toprakta Kendiliğinde Yetişiyor! Tanesi 10 TL

Akdeniz Bölgesi’nde hava sıcaklığının 40 derecenin üzerinde seyrettiği yerlerde sıkça yetişen ve halk arasında dikenli incir bilimsel adı Frenk inciri olarak bilinen meyvenin vitamin deposu olduğu belirtildi. Karya Farma HBX AR-GE ekibinden Kimyager Aslı Aktaş, bir süredir incelediği frenk incirinin içeriğindeki vitamin ve minerallerle sağlık dostu olduğunu belirtti.

Kaynak: İHA