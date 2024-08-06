Tam Bir Vitamin Deposu! Toprakta Kendiliğinde Yetişiyor! Tanesi 10 TL

Sıcak iklimlerde kendiliğinden yetişen ve halk arasında dikenli incir olarak bilinen Frenk incirinin yararları say say bitmiyor. Akdeniz ve Ege Bölgesi’nde hava sıcaklığının 40 derecenin üzerinde seyrettiği yerlerde sıkça yetişen Frenk inciri seyyar tezgahlarda yerini aldı. Tam bir vitamin deposu olan Frenk incirinin tanesi 10 liradan satılıyor.

Tam Bir Vitamin Deposu! Toprakta Kendiliğinde Yetişiyor! Tanesi 10 TL - Resim: 1

Akdeniz Bölgesi’nde hava sıcaklığının 40 derecenin üzerinde seyrettiği yerlerde sıkça yetişen ve halk arasında dikenli incir bilimsel adı Frenk inciri olarak bilinen meyvenin vitamin deposu olduğu belirtildi. Karya Farma HBX AR-GE ekibinden Kimyager Aslı Aktaş, bir süredir incelediği frenk incirinin içeriğindeki vitamin ve minerallerle sağlık dostu olduğunu belirtti.

Kaynak: İHA

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