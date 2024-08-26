Sarıkamış Ormanı Çöplüğe Döndü

Kars’ın gözde doğal alanlarından biri olan Sarıkamış Ormanları, son dönemde piknikçilerin bıraktığı atıklarla adeta çöplüğe dönüştü. Doğanın kalbi olarak bilinen bölge, çevre kirliliği nedeniyle ciddi bir tehdit altına girdi. Ayrıca bölgede piknikçiler tarafından yakılan ateşler ise orman yangınlarına davetiye çıkarıyor.

“PİKNİK ATIKLARI ORMANI KİRLETTİ”

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte Sarıkamış Ormanları’na akın eden piknikçiler, doğanın güzelliklerini gölgelendirip, ormanın dört bir yanını çöp yığınına dönüştürdü. Plastik şişeler, yiyecek ambalajları, cam kırıkları ve diğer atıklar, ormanlık alanın çeşitli bölgelerinde birikmiş durumda. Özellikle piknik alanları çevresinde biriken çöpler, hem estetik açıdan hem de ekosistem açısından ciddi zararlara yol açıyor.

Sarıkamış Ormanları’ndaki durum, doğaseverler ve vatandaşlar arasında endişe oluşturuyor. Gelişi güzel atılan çöpler, rüzgarın etkisiyle ormanın derinliklerine savrulurken, birikmiş çöpler ise etrafa pis koku yayıyor. Doğaseverler, ormanın temizliği ve korunması için yetkililere çağrıda bulundu. Yetkililerden önlem alınmasını bekleyen doğaseverler, "Bu ormanlar bizlerin nefes aldığı alanlar. Piknikçilerin bıraktığı çöpler doğaya büyük zarar veriyor ve ormanın ekosistem dengesini bozuyor" diyerek tepkisini dile getirdi.

“YASAĞA RAĞMEN ATEŞ YAKILIYOR”

Kars Valiliği’nin ormanlık alanlarda piknik ve ateş yakılması yasağına rağmen, Sarıkamş’ta ormanlık alanlara gelen vatandaşlar, burada yasağa aldırış etmeden ateş yakıyor. Piknik yaptıktan sonra bütün atıklarını piknik yaptığı yerden bırakarak ayrılan vatandaşlar, Sarıçam ormanlarının her geçen gün biraz daha kirlenmesine sebep oluyor. Sarıkamış ormanların başta boz ayılar olmak üzer çok sayıda yaban hayvanın bulunduğuna dikkat çeken vatandaşlar, Sarıkamış Ormanları’nın eski doğal güzelliğine kavuşabilmesi için hem bölge halkının hem de ziyaretçilerin çevre bilincini artırması ve ormanları koruma konusunda daha dikkatli olmaları gerekiyor.

Sarıkamış Ormanları’nın temizliği için Başta Sarıkamış Belediyesi olmak üzere Kaymakamlık Orman İşletme Müdürlüğü’nün ortak hareket etmesi gerekiyor. Özellikle Keklik Deresi mevki Sarıkamış Karakurt arasında bulunan ormanlık alandaki çöplerinin alınarak bölgenin piknikçilere kapatılması gerektiğini dikkat çekiliyor. Bölge de yakılan piknik ateşleri ise orman yangınlarına davetiye çıkarıyor. Sarıkamış ormanlarında atılacak her adım, doğal mirasın gelecek nesiller için korunmasına büyük katkı sağlayacak.

Kaynak: İHA