Samsun'da ilginç doğa olayı! Palmiyede incir fidanı büyüdü

Samsun’da palmiye ağacının gövdesinde incir fidanı büyüdü. İncir fidanı görenlerin dikkatini çekerken kesilip kesilmeyeceği ise merak ediliyor.

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Samsun'da ilginç doğa olayı! Palmiyede incir fidanı büyüdü

Samsun'un İlkadım ilçesinde, Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan bir palmiye ağacının gövdesinde yetişen incir ağacı, görenleri hayrete düşürüyor.

Samsun'da ilginç doğa olayı! Palmiyede incir fidanı büyüdü - Resim : 1

İncir fidanının, muhtemelen bir kuşun ya da böceğin taşıdığı çekirdeğin palmiye ağacının gövdesinde çimlenmesi sonucunda büyümeye başladığı tahmin ediliyor.

Samsun'da ilginç doğa olayı! Palmiyede incir fidanı büyüdü - Resim : 2
Vatandaşlar, palmiye ağacının gövdesinde büyüyen incir fidanının akıbetini merak ediyor.

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Kaynak: İHA

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