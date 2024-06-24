Samsun'da ilginç doğa olayı! Palmiyede incir fidanı büyüdü
Samsun’da palmiye ağacının gövdesinde incir fidanı büyüdü. İncir fidanı görenlerin dikkatini çekerken kesilip kesilmeyeceği ise merak ediliyor.
Samsun'un İlkadım ilçesinde, Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan bir palmiye ağacının gövdesinde yetişen incir ağacı, görenleri hayrete düşürüyor.
İncir fidanının, muhtemelen bir kuşun ya da böceğin taşıdığı çekirdeğin palmiye ağacının gövdesinde çimlenmesi sonucunda büyümeye başladığı tahmin ediliyor.
Vatandaşlar, palmiye ağacının gövdesinde büyüyen incir fidanının akıbetini merak ediyor.
Kaynak: İHA
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