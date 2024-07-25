Porsuk Çayı'nda Endişelendiren Balık Ölümleri

Eskişehir'de Porsuk Çayı'nda ölü balıklar kıyıya vurdu. Balık ölümlerinin neden olduğu araştırılıyor.

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Porsuk Çayı'nda Endişelendiren Balık Ölümleri

Eskişehir'de kent merkezinden geçen Porsuk Çayı'nda balık ölümleri görüldü. Kentin en önemli su kaynağı olan Porsuk Çayı'nda görülen balık ölümleri endişeye yol açtı.

Porsuk Çayı'nın Gökmeydan, Yeni ve Kurtuluş mahallelerinden geçen bölümlerinde ölü balıklar su kıyısına vurdu. Ölümlerin tespitine çalışılırken, su içinde çöp birikintilerinin varlığı dikkati çekiyor.

Kaynak: AA

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