Örtülü Bağlarda Görsel Şölen! Adeta Karpostallık Güzellik

Manisa'nın Sarıgöl ilçesindeki üzüm bağlarının üzerindeki beyaz kaneviçe örtülerin gün doğumu ve gün batımı saatlerinde görsel şölen oluşturuyor. Bu görsel şölen fotoğraf meraklılarının ilgi odağı oldu.

Örtülü Bağlarda Görsel Şölen! Adeta Karpostallık Güzellik

Manisa’nın Sarıgöl ve çevresinde 113 bin dekarlık alanın yüzde 90'ı doğa olaylarına karşı yıllardır beyaz naylon kaneviçe ile koruma altına alınırken, beyaz naylon kaneviçeler sabah ve gün batımı saatlerinde güneş ışıkların yansıması ile görsel şölen oluşturuyor.

Örtülü Bağlarda Görsel Şölen! Adeta Karpostallık Güzellik - Resim : 1

Sabah güneşin doğuşu ve gün batımı esnasındaki ışık yansımalarının ortaya çıkardığı görsel şölen amatör fotoğrafçıların da ilgisini çekmeye başladı. Sarıgöllü amatör fotoğrafçı Güngör Cerit tarafından gün batımı esnasında örtülü üzüm bağlarını fotoğrafladı.

Örtülü Bağlarda Görsel Şölen! Adeta Karpostallık Güzellik - Resim : 2

Amatör fotoğrafçı Güngör Cerit, "Alemşahlı Mahallesi Cerit üzüm bağları dediğimiz üzüm bağımızın bulunduğu yerden gün batımı esnasında örtülü bağların görüntüsü beni etkiledi. Hemen fotoğrafladım. Ortaya güzel manzara fotoğrafları çıktı." dedi.

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Kaynak: İHA

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