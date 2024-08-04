Örtülü Bağlarda Görsel Şölen! Adeta Karpostallık Güzellik

Manisa’nın Sarıgöl ve çevresinde 113 bin dekarlık alanın yüzde 90'ı doğa olaylarına karşı yıllardır beyaz naylon kaneviçe ile koruma altına alınırken, beyaz naylon kaneviçeler sabah ve gün batımı saatlerinde güneş ışıkların yansıması ile görsel şölen oluşturuyor.

Sabah güneşin doğuşu ve gün batımı esnasındaki ışık yansımalarının ortaya çıkardığı görsel şölen amatör fotoğrafçıların da ilgisini çekmeye başladı. Sarıgöllü amatör fotoğrafçı Güngör Cerit tarafından gün batımı esnasında örtülü üzüm bağlarını fotoğrafladı.

Amatör fotoğrafçı Güngör Cerit, "Alemşahlı Mahallesi Cerit üzüm bağları dediğimiz üzüm bağımızın bulunduğu yerden gün batımı esnasında örtülü bağların görüntüsü beni etkiledi. Hemen fotoğrafladım. Ortaya güzel manzara fotoğrafları çıktı." dedi.

Kaynak: İHA