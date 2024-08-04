Ölümle Yaşamın Kıyısındalar! Aynı Yerde Bir Yıl Arayla Şoke Eden Olay
Yer altı sularının çekildiği Konya'da bir tarlada daha 20 metre çapında, 35 metre derinliğinde obruk oluştu. Bir Yıl arayla ikinci kez aynı korkuyu yaşadıklarını belirten tarla sahibi Fatih Şık, "Arkadaşlarım tarladan ses geldiğini söyledi. Bir gün öncesinde su bulanıktı, bir şeyler olacağını hissettim" dedi, "Ölümle, yaşamın kıyısındayız" sözleriyle isyan etti.
Konya'nın Karapınar ilçesinde yer altı sularının çekilip, toprağın çökmesiyle meydana gelen obruklara bir yenisi daha eklendi. Kent merkezine 9 kilometre mesafedeki Cafer Şık Yaylası’ndaki pancar tarlasında dün saat 20.00 sıralarında 20 metre çapında, 35 metre derinliğinde obruk oluştu.
Geçen yıl 15 Ağustos'ta aynı obruğun yanında 60 metre çapında 20 metre derinliğinde obruk meydana gelmişti.
Obruğun olduğu tarlanın kenarında evinin ve hayvanlarını beslediği ahırının olduğunu belirten tarla sahibi Fatih Şık, "Arkadaşlarımla oturuyordum. Arkadaşlarım tarladan ses geldiğini söyledi" diyerek şunları kaydetti:
"Sonra tarlaya doğru baktığımızda toprağın inip, suyun havaya fışkırdığını gördük. Yaklaşık 20 metre çapında, 35 metre derinliğinde obruk oluştu. Bir gün öncesinde su bulanıktı. Bir şeyler olacağını hissettim. Geçen yıl da aynı acıyı yaşadığımız için bir tecrübe olmuştu ancak ona rağmen korktuk, endişelendik. Korku ve endişemiz ikiyi katlandı.
Buradan gitmek istiyoruz ama evimiz ve hayvanlarımız burada. Tarlayı ekmeyelim, diyoruz. Çocuklarımın, kendimin rızkı burada. Ölümle, yaşamın kıyısındayız. Ne yapacağımız şaşırdık. Dün obruğun olduğu yerden 5 kez geçtim. Çünkü yağmurlama sulama yapıyoruz. Vanayı açıp kapatıyorum. Ben üstünden geçerken, obruk oluşsaydı ne olacaktı? Çocuklarımın önünde yok olacaktım."
Fatih Şık'ın annesi Ayşe Şık da “Allah'tan geldi, ne diyelim. Göçük olunca çok moralimiz bozuldu. Sabaha kadar uyuyamadık” dedi.