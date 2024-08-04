Ölümle Yaşamın Kıyısındalar! Aynı Yerde Bir Yıl Arayla Şoke Eden Olay

"Sonra tarlaya doğru baktığımızda toprağın inip, suyun havaya fışkırdığını gördük. Yaklaşık 20 metre çapında, 35 metre derinliğinde obruk oluştu. Bir gün öncesinde su bulanıktı. Bir şeyler olacağını hissettim. Geçen yıl da aynı acıyı yaşadığımız için bir tecrübe olmuştu ancak ona rağmen korktuk, endişelendik. Korku ve endişemiz ikiyi katlandı.