Lavanta üreticilerinin başı çekirgelerle dertte: "Çiçek açmasına müsaade etmiyor"

Yavuz, hasat yapacak lavanta kalmadığını ifade ederek, "5 yıl önce 6 dönüm alana lavanta ektik. 2 yıldır çekirge ile sorun yaşıyoruz. Lavantadan daha çok çekirge görüyoruz. Yeni çıkan lavantaları koparıyor. Ne yapacağımızı şaşırdık. Akşama kadar ilaç sıkıyorum yağmur yağıyor, yeniden ilaçlamak zorunda kalıyoruz, usandım. Her yerde çekirge var ve çok fazla sayıda" diye konuştu.