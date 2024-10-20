Korkutan Manzara: Çekilme İki Kat Arttı, Tehlike Çanları Çalıyor!

Kuraklık ve aşırı su tüketimi İznik Gölü'nü vurdu. Türkiye'nin en büyük beşinci doğal gölü olan İznik'te çekilme iki katına çıktı. Göl için tehlike çanları çalıyor...

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Korkutan Manzara: Çekilme İki Kat Arttı, Tehlike Çanları Çalıyor!

Son yıllarda küresel iklim değişikliği nedeniyle artan sıcaklıklar ve azalan yağışlar, birçok göl ve nehirde su seviyelerinin düşmesine neden oldu.

Korkutan Manzara: Çekilme İki Kat Arttı, Tehlike Çanları Çalıyor! - Resim : 1

İznik Gölü de bu durumdan en çok etkilenen doğal alanlardan biri.

Korkutan Manzara: Çekilme İki Kat Arttı, Tehlike Çanları Çalıyor! - Resim : 2

Artan nüfusla birlikte gölden çekilen su miktarının aşırı düşük seviyelere ulaşması, gölün doğal su döngüsünü bozdu.

Korkutan Manzara: Çekilme İki Kat Arttı, Tehlike Çanları Çalıyor! - Resim : 3

Bu konu ile ilgili konuşan turizm işletmecisi Bekir Uslu, “Son dört yılda yaşanan kuraklıktan dolayı İznik Gölü'nde çok büyük çekilmeler meydana geldi. Tarihi Bazilika etrafında derinlik olarak yaklaşık iki buçuk metreyi buldu. Geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapılmıştı; Karsak ve Gürle dereleri, İznik Gölü'ne kanal sistemi ile bağlanacaktı. Yetkilileri göreve davet ediyorum, bir an önce bunun yapılması lazım; yoksa yarın çok geç olacak, İznik Gölü kuruyor” ifadelerinde bulundu.

Korkutan Manzara: Çekilme İki Kat Arttı, Tehlike Çanları Çalıyor! - Resim : 4

Korkutan Manzara: Çekilme İki Kat Arttı, Tehlike Çanları Çalıyor! - Resim : 5

Kaynak: İHA

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