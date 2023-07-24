Kömür şirketine karşı ağaçlarını koruyan halka jandarmadan saldırı

Muğla'nın Milas ilçesi Akbelen Ormanı’nda, Yeniköy Kemerköy Termik Santrali’ne (YK Enerji) kaynak sağlanması için kömür madeni sahasının genişletilmesi çalışmalarına karşı direnen halka jandarma saldırdı.

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Kömür şirketine karşı ağaçlarını koruyan halka jandarmadan saldırı

Yaklaşık iki yıldır Muğla'nın Milas ilçesi Akbelen Ormanı’nda, Yeniköy Kemerköy Termik Santrali’ne (YK Enerji) kaynak sağlanması için kömür madeni sahasının genişletilmesi çalışmalarına karşı direnen halk, güne 'baskın' ile uyandı. 

Şirket, bugün ormanda ağaç kesimi için yıkım ekipleri sabah saatlerinde jandarma ve TOMA araçlarıyla birlikte bölgeye giderken; köy ablukaya alındı. 

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JANDARMADAN SALDIRI

Yıkım ekipleri ve jandarmaların çalışmaya yapmasına izin vermeyen halk dayanışma ve destek çağrısı yaparken; ilerleyen saatlerde jandarma halka müdahale etti. 

Biber gazı ve copların kullanıldığı müdahalede jandarma, avukat İsmail Hakkı Atal, Muğla Çevre Platformu Eş Sözcüsü Fidan Eroğlu ve çiftçi Hasan Yorulmaz'ı gözaltına aldı.

Müdahale anı ise kameralara böyle yansıdı:

BAŞROLDE AKP'NİN İHYA ETTİĞİ LİMAK

Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. AKP'li yıllarda servetine servet katan Limak grubunun ortak olduğu IC İÇTAŞ Enerji – LİMAK Enerj ortaklığına ait. 

Önce TEKEL ardından da çimento fabrikalarını ucuza kapatan Limak, bu çok kârlı devlet paslarına zaman içinde yenilerini ekleyerek büyümüş, enerji alanında birçok “ihaleyi” kolayca alan Limak, daha sonra AKP’nin mega projelerini yürüten ihale zenginlerinden biri haline gelmişti.

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İkizköy Direnişi
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