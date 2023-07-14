İkim krizi, Ege'de zeytini vurdu: "Sıcaklık zor günlerin habercisi"

Alper Temiz'in Yenigün Gazetesi'ndeki haberine göre, İklim krizi, birçok temel besin kaynağının üretimini zorlaştırmaya başladı. Üretiminde rekolte kaybı yaşayan ürünlerden olan zeytin, iklim değişikliği etkisinden payını aldı. Geçtiğimiz senelerde iklim değişikliği nedeniyle zor bir dönem geçiren zeytin üreticilerini bu yılki dönemde de, iklim krizinin; sıcaklık, yağış ve biyoçeşitlilik üzerinde yol açtığı dönüşümlerin etkileri vurmaya başladı. Diğer yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Türkiye için yüksek sıcaklık uyarısı yapmış ve MGM'nin hava durumu raporunda birçok ilde sıcaklığın 40 dereceyi aşacağı bildirilmişti. Sıcaklık artı kuraklık ve iklim değişikliğinin Ege Bölgesi'ndeki zeytin üretimine etkilerini, uzmanlar Yenigün'e anlattı.

"EGE'NİN ZEYTİNİNDE GÜVE HASTALIĞI VAR"

"Ege Bölgesi'nde bu dönem kuraklık değil iklim değişikli, zeytine çok ciddi zararlar verdi" diyen Balıkesir Üniversitesi Edremit Meslek Yüksekokulu Zeytincilik ve Zeytin İşleme programında öğretim görevlisi Mücahit Kıvrak, "Normalde zeytinin dinlenme süresi 1000 saattir. Ancak bu kış havalar soğuk olmadı ve zeytinin dinlenme süresi 350-400 saatlere dek indi. Zaten kışın yağışlar parça parça gerçekleşti. Yani, kış yağmuru normal bir seyirde olmadı. Daha sonrasında, 7-8 Nisan'da bir don oldu. Kıyı Ege'deki bahçelerde, tomurcular ciddi zarar gördü. Bazı bahçeler ise boş kaldı. Yine bahar döneminde yağan ve biranda kesilen yağışların yarattığı zamansız nem, zeytinlerde hastalıklara neden oldu ve zeytin güvesi dediğimiz bir hastalık, Ege Bölgesi'ndeki zeytin bahçelerinde yayılım gösterdi. Zeytin güveleri kışın ölmediler, çünkü kış dönemi yeteri kadar soğuk geçmedi. İklim değişikliğinin neden olduğu bu birbiriyle bağlantılı kısır döndü, maalesef Ege'de zeytine büyük zararlar verdi" diye konuştu.

"AYDIN, KÖTÜ GÜNLER GEÇİREBİLİR"

Buharkent Ziraat Odası Başkanı Naim Özdamar ise "Kuraklığın ve sıcaklığın zeytin üretimi üstündeki kesin etkilerini bu sene için konuşmak henüz erken, çünkü beklenen 40 derece üstü sıcaklık ve kuraklık, henüz gelmedi. Ancak Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminine göre bu süreci yaşayacağız. O halde bu koşulu baz alarak şunları söyleyebilirim; havaların 40 derece ve üstünde bir sıcaklığa çıkması ve o derecede kalış süresi ve artı kuraklık, başta Aydın olmak üzere Ege Bölgesi'nde üretilen zeytin ve incir açısından zor günlerin habercisidir. 2021 yılından başlayarak meydana gelen yüksek ısı, barajlardaki su eksikliği ve nem eksikliği, sadece zeytinde değil birçok üründe kurumalara neden oldu. En çok zarar görenler ise zeytin ve incirdi. Bu ürünlerin sulamalarında da yetersizlikler söz konusuydu. Bu kurumalar sonucunda bazı ağaçları tamamen kaybettik, geri kalanındaysa yaprak döküldü ve meyve sayısı azaldı, rekolte düştü. Aydın'ı ele alacak olursak; Karacasu, Bozdoğan, Karpuzlu, Koçarlı ilçeleri başta olmak üzere; Nazilli'nin bir kısmı Sultanhisar ve Köşk'te büyük oranda sulanamayan arazi bulunmaktadır. Bu bölgelerde yüksek oranda kurumalar olabilir" dedi.