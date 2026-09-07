Fethiye Körfezi’nde Tarihi Temizlik: Bakan Kurum Akdeniz’in En Büyük Çevre Seferberliğini Duyurdu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 'Sıfır Atık Mavi' projesi kapsamında Akdeniz havzasının en kapsamlı deniz koruma projesini başlattıklarını duyurdu. Fethiye Körfezi'nin ekosistemini kurtaracak tarihi operasyonda, deniz tabanından 16,2 milyon metreküp dip çamuru çıkarılacak.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deniz ekosisteminin korunması ve gelecek nesillere temiz bir çevre aktarılması hedefiyle yürütülen "Sıfır Atık Mavi" seferberliğinin yeni etabını ilan etti. Akdeniz'in bugüne kadarki en büyük çevre operasyonunun Muğla'nın Fethiye ilçesinde başlatıldığını belirten Kurum, deniz trafiğinden ekolojik dengenin korunmasına kadar köklü adımların atılacağını vurguladı.

16 MİLYONDAN FAZLA DİP ÇAMURU TEMİZLENECEK

Projenin en kritik ayağını uzun süredir kirlilik tehdidi altında olan Fethiye Körfezi'ndeki dip temizliği oluşturuyor. Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada hedeflerini paylaşan Bakan Kurum, deniz yaşamını doğrudan tehdit eden 16,2 milyon metreküp dip çamurunun körfezden tamamen arındırılacağını açıkladı.

Bölgede yürütülecek bu devasa tarama operasyonuyla deniz altındaki oksijen seviyesinin artırılması ve su kalitesinin eski haline döndürülmesi planlanıyor.

ÇAPA ATMA DÖNEMİ BİTİYOR

Deniz tabanındaki biyolojik çeşitliliğin, özellikle de denizlerin akciğeri olarak bilinen deniz çayırlarının zarar görmesini engellemek adına bölgede yeni bir teknolojik altyapıya geçiliyor. Artık Fethiye koylarında kontrolsüz çapa atılmasının önüne geçileceğini belirten Kurum, Mapa-Şamandıra Sistemi'nin devreye alınacağını duyurdu. Bu sayede yatlar ve tekneler deniz zeminine zarar vermeden güvenli alanlara bağlanabilecek.

KONTROLSÜZ TEKNE TRAFİĞİNE SIKI DENETİM

Dünyaca ünlü koylardaki yoğunluğun kontrol altına alınması adına deniz trafiğinin de yeniden düzenleneceğini ifade eden Kurum, "Denizlerimizin mavisi gelecek nesillere ulaşsın diye çalışıyoruz. Kontrolsüz tekne bağlamanın önüne geçerek deniz trafiğini düzenliyoruz" sözleriyle kurallara uymayan araçlara karşı sıkı denetim mekanizmalarının işletileceği mesajını verdi.

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Kaynak: AA

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