Erkan Petekkaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi

Ünlü oyuncu Erkan Petekkaya, Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Göcek'te çok sayıda arazinin MUÇEV aracılığıyla şirketlere kiralanmasına tepki göstererek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi.

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Erkan Petekkaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi

Oyuncu Erkan Petekkaya, Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Göcek'te, çok sayıda yerin Muğla’ya Hizmet Vakfı (MUÇEV) aracılığıyla şirketlere kiralandığını belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslendi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Erkan Petekkaya, "Sayın Cumhurbaşkanım. Eminiz ki ülkemiz içerisinde boğuştuğunuz birçok sorun var. Ama Göcek ülkemizin cenneti, gözbebeğidir. Bizim gözbebeğimize bazı firmalar MUÇEV vasıtasıyla kiralayıp Göcek'teki yerlileri, gerçek toprak sahiplerini çeşitli katakullilerle kandırmaya çalışıp ve ellerindeki bütün serveti, sevgilerini, memleketlerine duydukları saygıyı, hepsini bu şirket yok etmiştir" ifadelerini kullandı.

"SİZİN BİLMEDİĞİNİZ ŞEYLER DÖNÜYOR"

Erdoğan'dan yardım isteyen Petekkaya, "Ben 20 yıldır Göcek'teyim bu sahildeki teknecilerin ve buradaki gerçek sahiplerin haklı olduğuna inanıyorum. Onlar adına sizden yardım rica ediyorum. Sizin bilmediğiniz şeyler dönüyor. Son olarak Sayın Cumhurbaşkanım ben Göcek'teki tüm tekne sahiplerinin, buranın gerçek sahiplerinin bu insanlar olduğuna inanıyorum. Sizden onlar adına yardım rica ediyorum. Amerikalıların Kızılderililere yaptıklarını şimdi burada yapıyorlar" dedi.

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