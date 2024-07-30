El Birliğiyle Salda'yı Bitirdiler! Göl Kurumaya Yüz Tuttu, Alan Çöplüğe Döndü

Burdur'da bulunan Salda Gölü kurumaya yüz tuttu. Gölün çevresi adeta çöplüğe döndü. Salda Gölü Koruma Derneği, "Acil önlem şart. Salda Gölü'nün ekosistemini tehdit altında. Talep ediyoruz, bağımsız uzmanlar tarafından saha incelemesi ve bilimsel analiz yapılsın. Zararın boyutu belirlensin, onarım başlasın." çağrısında bulundu.

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El Birliğiyle Salda'yı Bitirdiler! Göl Kurumaya Yüz Tuttu, Alan Çöplüğe Döndü - Resim: 1

Burdur'da Mars gezegenindeki toprak yapısına benzerliğiyle bilinen, son günlerde su çekilmesi, yoğun insan faaliyetleri ve kirlilik nedeniyle canlı organizmaların oluşturduğu beyaz adacıkların kararmaya başladığı belirlenen Salda Gölü'nün çevresindeki çöpler tepki çekti. Salda Gölü Koruma Derneği, gölün kuruyan alanlarındaki çatlakları da görüntüledi.

Salda Gölü için koruma bilincinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla kurulan Salda Gölü Koruma Derneği yönetimi, son günlerde bazı bölgelerinde kuruma ile beyaz kumullar ve adacıklarında kararma tespit edilen ve yoğun insan faaliyetleri sebebiyle göl etrafındaki çöpler ile diğer zarar verici çeşitli unsurlara yönelik görüntü ve fotoğraf paylaşımlarıyla uyarıda bulundu.

Kaynak: DHA

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