El Birliğiyle Salda'yı Bitirdiler! Göl Kurumaya Yüz Tuttu, Alan Çöplüğe Döndü

Burdur'da Mars gezegenindeki toprak yapısına benzerliğiyle bilinen, son günlerde su çekilmesi, yoğun insan faaliyetleri ve kirlilik nedeniyle canlı organizmaların oluşturduğu beyaz adacıkların kararmaya başladığı belirlenen Salda Gölü'nün çevresindeki çöpler tepki çekti. Salda Gölü Koruma Derneği, gölün kuruyan alanlarındaki çatlakları da görüntüledi.

Salda Gölü için koruma bilincinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla kurulan Salda Gölü Koruma Derneği yönetimi, son günlerde bazı bölgelerinde kuruma ile beyaz kumullar ve adacıklarında kararma tespit edilen ve yoğun insan faaliyetleri sebebiyle göl etrafındaki çöpler ile diğer zarar verici çeşitli unsurlara yönelik görüntü ve fotoğraf paylaşımlarıyla uyarıda bulundu.

Kaynak: DHA