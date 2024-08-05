Dünyanın En Büyük Buzdağı 'Ölüme Direniyor'! Antarktika Yakınlarında Girdaba Kapıldı, Erimesi Ertelendi

Antarktika kıyı şeridinden 1986 yılında kopan dünyanın en büyük buz dağı olma özelliğini taşıyan “A23a” isimli buz dağı girdapta sıkıştı. Kütlesi yaklaşık 400 metre kalınlığında ve 310 metre ile Avrupa'nın en yüksek gökdeleni olan Londra Shard'dan bile daha yüksek olan buz dağı, 30 yılı aşkın bir süre sonra harekete geçti. Fakat "A23a", Antarktika yakınlarında kapıldığı girdapta aylardır dönüyor.

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Dünyanın En Büyük Buzdağı 'Ölüme Direniyor'! Antarktika Yakınlarında Girdaba Kapıldı, Erimesi Ertelendi

Dünyanın en büyük buz dağı olarak bilinen ve 30 yılı aşkın bir süre sonra harekete geçen "A23a", Antarktika yakınlarında kapıldığı girdapta aylardır dönüyor. BBC'nin haberine göre, 1986'da Antarktika kıyı şeridinden koparak Weddell Denizi'nde karaya oturup "buz adasına" dönüşen ve 30 yıldan daha uzun bir süre sonra geçen yıl ilk defa harekete geçen "A23a" isimli buz dağı, devasa bir girdaba yakalandı.

Dünyanın En Büyük Buzdağı 'Ölüme Direniyor'! Antarktika Yakınlarında Girdaba Kapıldı, Erimesi Ertelendi - Resim : 1

Uzmanlar, normalde okyanusun güçlü akıntısına kapılıp ilerlemesi gereken buzdağının, Antarktika'nın kuzeyindeki bir noktada aylardır saat yönünün tersine doğru dönüp durduğunu belirtiyor. A23a'nın yıllarca bu girdaptan çıkamayabileceğini kaydeden uzmanlar, buzdağının döndüğü sürece erimesinin gecikeceğini ifade ediyor.

Dünyanın En Büyük Buzdağı 'Ölüme Direniyor'! Antarktika Yakınlarında Girdaba Kapıldı, Erimesi Ertelendi - Resim : 2

İngiltere'deki Open Üniversitesinden Prof. Dr. Mark Brandon, BBC'ye yaptığı açıklamada, A23a buzdağının sanılanın aksine "hemen parçalanıp, eriyip gitmeyeceğini" ifade etti. Brandon, "A23a, ölmeyi reddeden bir buzdağı." ifadesini kullandı.

Dünyanın en büyük buz dağı olarak bilinen A23a'nın yüz ölçümü yaklaşık 4 bin kilometrekare, kalınlığı ise yaklaşık 400 metre.

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Kaynak: AA

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